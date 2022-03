Carina Zampini reveló por qué no estuvo en el homenaje a Gerardo Rozín en La Peña de Morfi

Ángel de Brito publicó en su stories de Instagram los motivos que dio la reconocida actriz para no formar parte del homenaje al productor. "Para los que me preguntaban en el #AngelResponde por Carina Zampini y su ausencia en el homenaje a Rozín, le pregunté y me respondió que prefirió transitar este hecho en privado", aseguró.