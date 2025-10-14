De qué murió D'Angelo, el cantante de neo soul y ganador del Grammy

El músico estadounidense falleció a los 51 años tras una lucha con una larga enfermedad. Deja una huella imborrable en el R&B moderno.

Una noticia triste sacudió al mundo de la música: Michael Eugene Archer , conocido mundialmente como D’Angelo , murió este martes a los 51 años . La información fue confirmada por su familia y medios estadounidenses, que señalaron que el artista padecía cáncer de páncreas y había mantenido su enfermedad en reserva durante varios meses.

Considerado una de las voces más influyentes del neo soul , D’Angelo fue mucho más que un cantante: fue un músico perfeccionista, un innovador silencioso y una figura que marcó un antes y un después en el R&B. Su muerte deja un vacío difícil de llenar en una escena musical que, en los años ‘90 y 2000, encontró en él una nueva forma de sentir el soul.

En un comunicado difundido por sus familiares, describieron su partida como “ la luz de una estrella que se apaga después de una larga batalla ”, y pidieron respeto en este momento de dolor.

D’Angelo falleció en Nueva York a causa de un cáncer de páncreas , una enfermedad que enfrentó de manera privada. Según trascendió, el artista venía recibiendo tratamiento desde hacía varios meses, aunque nunca lo comunicó públicamente.

El músico atravesó los últimos años con un perfil bajo, centrado en su familia y en la grabación de nuevas canciones. Su exmánager, Kedar Massenburg, y fuentes cercanas confirmaron que había estado trabajando en un nuevo álbum, un proyecto que había despertado gran expectativa entre sus fans.

Tenía tres hijos, uno de ellos fruto de su relación con la cantante Angie Stone, quien también falleció este año en un accidente automovilístico. Su entorno más cercano lo despidió como un “alma generosa, comprometida con su música y su gente”.

Embed - D'Angelo - Untitled (How Does It Feel) (Official Music Video)

La carrera musical de D'Angelo

Nacido en Richmond, Virginia, en 1974, D’Angelo irrumpió en la escena en 1995 con su álbum debut “Brown Sugar”, un disco que revolucionó el R&B por su mezcla de groove, sensualidad y raíces del soul clásico. Canciones como “Lady” y “Cruisin’” lo convirtieron en una figura central del movimiento neo soul, junto a nombres como Erykah Badu, Maxwell y Lauryn Hill.

Su segundo trabajo, “Voodoo” (2000), fue el que lo consagró definitivamente. Allí brillaron temas como “Untitled (How Does It Feel)”, cuyo video —donde aparecía en un plano cerrado y aparentemente desnudo— se transformó en un fenómeno cultural. La canción, además, le dio su primer Grammy como Mejor Interpretación Vocal de R&B Masculino.

Tras una pausa prolongada, marcada por problemas personales y el peso de la fama, D’Angelo regresó en 2014 con “Black Messiah”, un álbum cargado de crítica social y espiritualidad que reafirmó su lugar como una de las voces más auténticas y comprometidas del soul contemporáneo.

Embed - D'Angelo - Brown Sugar

D'Angelo: todos los Grammy que ganó en su carrera

A lo largo de su trayectoria, D’Angelo obtuvo cuatro premios Grammy, todos dentro de categorías vinculadas al R&B. Ganó Mejor Álbum de R&B dos veces: primero por “Voodoo” (2001) y luego por “Black Messiah” (2016). También se llevó el galardón a Mejor Canción de R&B por “Really Love” y Mejor Interpretación Vocal Masculina de R&B por “Untitled (How Does It Feel)”.

Más allá de los premios, su legado fue mucho más profundo: inspiró a artistas de distintas generaciones, desde Alicia Keys hasta Anderson .Paak, y redefinió lo que podía ser el soul en tiempos dominados por el hip hop y la electrónica.