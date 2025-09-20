Imperdible: la nueva película de Disney+ sobre la creadora de una de las aplicaciones más usadas del mundo







Disney presenta la historia de película de una desarrolladora que supo abrirse camino en el hostil universo del desarrollo tecnológico.

Disney + agregó una interesante película basada en una historia real.

Disney+ ha demostrado una vez más por qué es una de las plataformas preferidas del público latinoamericano. Ofrece contenidos variados, desde películas originales hasta biopics inspiracionales que reflejan historias contemporáneas de superación, innovación y empoderamiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ahora, incluyó recientemente "Match: La reina de las apps de citas (Swiped)", la película biográfica sobre Whitney Wolfe Herd, fundadora de Bumble, quien antes también fue parte de Tinder. Esta historia de lucha, ingenio y determinación en la industria tecnológica llega para marcar un antes y un después en la narrativa del cine femenino empresarial.

Match la reina de las apps de citas La nueva película de Disney+ que cuenta una inspiradora historia real.

De qué trata Match: la reina de las citas, el estreno de Prime Video La trama se centra en Whitney Wolfe Herd desde sus primeros pasos después de graduarse de la universidad, cuando decide abrirse paso en un mundo tecnológico dominado por hombres. Con ingenio y perseverancia, enfrenta obstáculos como discriminación, conflictos internos en Tinder y retos legales, hasta llegar a la decisión de fundar Bumble, una aplicación que invierte las reglas del juego para que las mujeres den el primer paso.

La historia no solo está enfocada en el éxito final, sino en las contradicciones y sacrificios que implica emprender en un ambiente hostil. La película entrelaza las relaciones personales, los choques de poder, la necesidad de protección legal y el precio emocional de ir contra la corriente, mientras Wolfe Herd se transforma en una de las voces más influyentes del mundo tecnológico moderno.

Prime Video: tráiler de Match: la reina de las citas Embed - Match: La reina de las apps de citas | Tráiler Oficial | Disney+ Prime Video: elenco de Match: la reina de las citas Lily James (Whitney Wolfe Herd)

Dan Stevens (Andrey Andreev)

Myha La Herrold (Tisha)

Ben Schnetzer (Sean)

Jackson White (Justin)

Temas Disney

Películas