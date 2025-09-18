SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de septiembre 2025

Disney+ confirmó una tercera película de "Camp Rock" con el regreso de los Jonas Brothers

Semanas atrás, los hermanos invitaron a Demi Lovato a subir al escenario para cantar dos de las canciones de la película de Disney.

A 15 años del estreno de la segunda parte, se completa la trilogía.

Las especulaciones llegaron a su fin y, para alegría de los fanáticos, se confirmó la noticia más esperada: Disney+ confirmó una nueva entrega de Camp Rock. Los Jonas Brothers sorprendieron a sus seguidores al mostrarse en el set de grabación, dejando en claro que el proyecto está en proceso avanzado.

“Es hora de volver al campamento”, comenta Nick Jonas junto a sus hermanos en el último video publicado por la cuenta de X de Disney+. En el clip se puede ver el set de grabación ambientado de la misma forma que la película original.

Finalmente, los hermanos anunciaron su regreso oficial al film.

Por otra parte, Demi Lovato no regresará como “Mitchie” en la película, más bien formara parte detrás de escena siendo productora ejecutiva del nuevo proyecto.

Disney confirmó los actores de la nueva entrega de Camp Rock

Los tres hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas regresan a su rol principal como la banda “Connect 3”. Maria Canals-Barrera, quien interpretaba a la madre de Demi Lovato, también vuelve para la película. El resto de los actores son ocho jóvenes que serán nuevos “campers”.

La sinopsis oficial es la que sigue: “La historia comienza cuando Connect 3 pierde a su telonero para una importante gira de reunión y regresa a su querido Camp Rock para descubrir a la próxima gran promesa. Mientras los campistas compiten por la oportunidad de telonear a su banda favorita, la tensión aumenta y las amistades se ponen a prueba, lo que da lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances".

"Entre los nuevos campistas de Camp Rock se encuentran la audaz Sage y su tranquilo hermano Desi, la prodigiosa violonchelista Rosie, el batería con su propio ritmo Cliff, la reina de la coreografía Callie, la intimidante influencer Madison y el chico malo del campamento Fletch”.

