Indiana Jones 5 tendrá su estreno en el Festival de Cannes

Indiana Jones and the Dial of Destiny se estrenará en el Festival de Cannes, según confirmó el portal The Hollywood Reporter .

“Quería seguir el ejemplo de Harrison y simplemente tratarlo directamente”, dijo Mangold anteriormente a THR sobre conocer al personaje a esta edad. “No es solo una película sobre un héroe en sus últimos años que vuelve a la acción. Es más que solo que le duelan los huesos, es que le duele el alma , o que algo de su optimismo o sentido de encajar en el mundo se haya evaporado”.

Ford protagonizó anteriormente cuatro largometrajes de Indy dirigidos por Steven Spielberg: Raiders of the Lost Ark (1981), Temple of Doom (1984), The Last Crusade (1989) y Crystal Skull (2008).