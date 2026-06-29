Infiltrados en el narcotráfico: el aclamado clásico de acción y crimen que es furor en Netflix

Una producción dirigida por un reconocido cineasta volvió a captar la atención del público gracias a su intensidad y estilo visual inconfundible.

Esta producción volvió a ganar protagonismo en Netflix después de 20 años de su estreno.

Las películas de acción con policías encubiertos y organizaciones criminales siguen teniendo un lugar privilegiado entre las más vistas de Netflix . Aunque el catálogo se renueva de manera permanente, hay títulos que consiguen mantenerse vigentes muchos años después de su estreno.

Ese es el caso de Miami Vice , la adaptación cinematográfica de la popular serie televisiva de los años 80. Con una propuesta más oscura y realista, la película combina persecuciones, operaciones encubiertas y un relato que apuesta por el suspenso antes que por el espectáculo fácil.

Dirigida por Michael Mann , la producción recuperó protagonismo en la plataforma y volvió a despertar el interés tanto de quienes la vieron en su estreno como de nuevas generaciones que buscan thrillers policiales con identidad propia. Su fotografía, el ritmo narrativo y la química entre los protagonistas son algunos de los aspectos que suelen destacar los fanáticos del género.

Colin Farrell y Jamie Foxx encabezan el elenco de este thriller policial que recupera el espíritu de la icónica serie televisiva con un enfoque más realista y oscuro.

De qué trata Miami Vice

La historia sigue a Sonny Crockett y Ricardo Tubbs, dos detectives de la policía de Miami especializados en infiltrarse dentro de organizaciones vinculadas al crimen organizado. Todo comienza cuando una investigación federal termina de manera trágica y obliga a los protagonistas a asumir una misión especialmente delicada.

Su objetivo consiste en identificar a los responsables de una filtración que permitió a una poderosa red de narcotráfico anticiparse a los movimientos de las fuerzas de seguridad.

Para lograrlo, ambos agentes deben adoptar nuevas identidades e ingresar al círculo de confianza de uno de los jefes del cartel. A medida que avanzan en la operación, la línea que separa la vida personal del trabajo empieza a desdibujarse y la presión aumenta con cada encuentro.

Uno de los ejes del relato pasa por la relación entre Crockett e Isabella, una mujer vinculada directamente con la organización criminal. Ese vínculo agrega una dimensión emocional que complica todavía más una investigación donde cualquier error puede costar la vida.

Netflix: tráiler de Miami Vice

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Netflix: elenco de Miami Vice