Las películas de acción con policías encubiertos y organizaciones criminales siguen teniendo un lugar privilegiado entre las más vistas de Netflix. Aunque el catálogo se renueva de manera permanente, hay títulos que consiguen mantenerse vigentes muchos años después de su estreno.
Infiltrados en el narcotráfico: el aclamado clásico de acción y crimen que es furor en Netflix
Una producción dirigida por un reconocido cineasta volvió a captar la atención del público gracias a su intensidad y estilo visual inconfundible.
-
Es la última película de Robin Williams y ya llegó a Netflix: una historia para ver en familia y emocionarse
-
Dura menos de 2 horas y tiene un 92% de aprobación: la estremecedora película de Netflix basada en hechos reales
Ese es el caso de Miami Vice, la adaptación cinematográfica de la popular serie televisiva de los años 80. Con una propuesta más oscura y realista, la película combina persecuciones, operaciones encubiertas y un relato que apuesta por el suspenso antes que por el espectáculo fácil.
Dirigida por Michael Mann, la producción recuperó protagonismo en la plataforma y volvió a despertar el interés tanto de quienes la vieron en su estreno como de nuevas generaciones que buscan thrillers policiales con identidad propia. Su fotografía, el ritmo narrativo y la química entre los protagonistas son algunos de los aspectos que suelen destacar los fanáticos del género.
De qué trata Miami Vice
La historia sigue a Sonny Crockett y Ricardo Tubbs, dos detectives de la policía de Miami especializados en infiltrarse dentro de organizaciones vinculadas al crimen organizado. Todo comienza cuando una investigación federal termina de manera trágica y obliga a los protagonistas a asumir una misión especialmente delicada.
Su objetivo consiste en identificar a los responsables de una filtración que permitió a una poderosa red de narcotráfico anticiparse a los movimientos de las fuerzas de seguridad.
Para lograrlo, ambos agentes deben adoptar nuevas identidades e ingresar al círculo de confianza de uno de los jefes del cartel. A medida que avanzan en la operación, la línea que separa la vida personal del trabajo empieza a desdibujarse y la presión aumenta con cada encuentro.
Uno de los ejes del relato pasa por la relación entre Crockett e Isabella, una mujer vinculada directamente con la organización criminal. Ese vínculo agrega una dimensión emocional que complica todavía más una investigación donde cualquier error puede costar la vida.
Netflix: tráiler de Miami Vice
Netflix: elenco de Miami Vice
- Colin Farrell como Sonny Crockett
- Jamie Foxx como Ricardo Tubbs
- Gong Li como Isabella
- Naomie Harris como Trudy Joplin
- Ciarán Hinds como el agente del FBI Fujima
- Justin Theroux como Larry Zito
- John Ortiz como José Yero
- Luis Tosar como Arcángel de Jesús Montoya