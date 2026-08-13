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13 de agosto 2026 - 16:00

La entretenida serie de Netflix sobre dos primos que luchan por salvar su negocio

Al mejor estilo The Office, la plataforma de streaming presenta otra serie tan caótica como graciosa que consigue en pocos minutos sacar varias carcajadas.

La divertida historia es una de las grandes joyas del catálogo de la N Roja.
La divertida historia es una de las grandes joyas del catálogo de la N Roja.
Netflix

Netflix cuenta en su catálogo con muchas series o películas que invitan a pensar y analizar constantemente lo que ocurre. Pero también tiene opciones más simples, sin necesidad de prestar tanta atención, ideales para sentarse, darle play y disfrutar distintas aventuras sin estar pendiente de seguir un hilo.

Con esa premisa, ganó mucha relevancia esta sitcom no tan conocida, capaz de hacer reír a carcajadas por las situaciones insólitas que atraviesan sus protagonistas. Ellos son dos primos que, a su manera, buscarán salvar el negocio familiar de la quiebra.

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La sitcom está a la altura de las grandes obras que hicieron conocido al género, ya que en pocos minutos consigue conectar varias situaciones hilarantes.

La sitcom está a la altura de las grandes obras que hicieron conocido al género, ya que en pocos minutos consigue conectar varias situaciones hilarantes.

De que trata Sobre ruedas

La historia disponible en Netflix sigue a Will, heredero de la gerencia de una sucursal de un taller mecánico por ser el hijo del dueño. Él es muy neurótico, no tiene autoridad y sufre de ansiedad, por lo que siempre cae en un ataque de pánico al pensar en la posibilidad de una quiebra.

Junto a él estará Shane, su primo, quien trabaja allí, pero tiene como fin humillarlo. Le inventa apodos, no es de mucha ayuda en el trabajo y boicotea cualquier intento por sacar adelante el negocio.

A través de episodios cortos pero efectivos en cuanto a su propuesta, Will buscará constantemente formas de conseguir clientes y se apoyará en las sugerencias poco convencionales de Shane. Muchas son políticamente incorrectas y los dejan al borde de la cancelación de manera continua.

Netflix: tráiler de Sobre ruedas

Netflix: elenco de Sobre ruedas

  • Shane Gillis
  • Steve Gerben
  • Chris O'Connor
  • Kilah Fox
  • Stavros Halkias
  • Thomas Haden Church
  • Andrew Schulz
  • Tommy Pope
  • Peter Reeves
  • Veronika Slowikowska

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