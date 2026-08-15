El clásico de los 2000 que nunca pasa de moda: la comedia romántica que podés ver en Netflix + Agregar ámbito en









La N Roja saca a relucir un éxito del pasado que hará que muchos adultos recuerden sus días de adolescentes cuando miraban esta película en la TV.

La reconocida obra que hizo emocionar a muchos en el pasado es la gran apuesta de la plataforma de streaming. Freepik

El factor nostalgia suele ser una receta muy utilizada por las plataformas de streaming, que no necesitan sacar siempre producciones nuevas para continuar o hacer una remake de los éxitos del pasado. A veces, con volver a mostrar algo que ya funcionó se consigue contentar al público y Netflix lo sabe.

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La N roja apostó por una de las joyas favoritas de muchos adolescentes convertidos hoy en adultos y, por un rato, podrán viajar al pasado para revivir esa película tan conmovedora para ellos. Además, cuenta con un elenco de estrellas consagradas y algo alejadas de las cámaras, un detalle capaz de terminar de convertirla en una de las obras imperdibles del catálogo.

Una joven Hilary Duff es la encargada de protagonizar esta joya disponible en Netflix. Sony Pictures De qué trata La Nueva Cenicienta Hilary Duff interpreta a Samantha Montgomery, una chica que perdió a su padre y queda al cuidado de su malvada madrastra, Fiona. Esta la obliga a trabajar como mesera en la cafetería familiar mientras termina la escuela secundaria.

Sus hermanastras también la tratan mal y, en el poco tiempo libre entre sus estudios y el trabajo, aprovecha para chatear de forma anónima con un chico en internet apodado "Nómada". Ambos se enamoran sin saber quién es el otro y deciden conocerse en persona durante el baile de disfraces de Halloween del colegio.

Al llegar, descubre que su amado es Austin, el mariscal de campo y también el más popular de toda la escuela. Con miedo al rechazo o a ser humillada, decide huir de la fiesta antes de la medianoche y deja caer su teléfono celular. A diferencia de la famosa historia, en vez de un zapato de cristal, el galán utiliza este aparato para buscar a la mujer que ama.

Netflix: tráiler de La Nueva Cenicienta Netflix: elenco de La Nueva Cenicienta Hilary Duff

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