"Moria", la serie inspirada en la vida de Moria Casán ya está disponible en Netflix

Moria , la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán , ya está disponible en Netflix .

Lejos de la nostalgia, la diva decide abrir las puertas de su ficción y convertirse en la titiritera de su propia historia. En esta producción hecha en Argentina, Moria, cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional.

Moria es un ícono argentino gigante para caber en una sola actriz. Por esa razón, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a “La One”. A través de ellas, la serie recorre la transformación de Moria de vedette al ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose.

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices —Gala Castiglione, Siciliani y Roth— la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo, Moria no es solo el retrato de una estrella que atravesó el cine, el teatro y la televisión, sino también la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y un homenaje a la cultura popular argentina.

Quién es quién en la serie de Moria

El elenco de Moria presenta a grandes actores interpretando a iconos del espectáculo de Argentina. Marco Antonio Caponi es Mario Castiglione, el gran amor de la vida de Moria. Micaela Riera como Susana Giménez en los ‘80, la icónica compañera del teatro de revista. Leticia Brédice es Susana Giménez en los ‘90, la diva de los teléfonos y la confidente de Moria. Hernán Jiménez como Jorge Porcel, la dupla humorística de la diva en pantalla. Sebastián Rosso como Alberto Olmedo, su emblemática pareja en el teatro de revistas. Javier Pedersoli como Carlos Rottemberg, productor teatral y amigo.

Por otro lado, Giuliano Pianetti es Fito Páez, el poeta del rock, sumándose como invitado de A la cama con Moria. Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich, el empresario que le dio a la diva una gran oportunidad en sus comienzos artísticos. María Fernanda Callejón como Zeta, la amiga de Moria de toda la vida. Eloy Rossen como Galo, la mano derecha incondicional de Moria. Rafael Ferro es Carlos Sexton, un hombre trascendental en la vida de Moria. Joaquín Ferreira interpreta a Luis Vadalá, su romance de los ‘90. Luis Machín como Carlos A. Petit, empresario teatral, guionista y director que descubrió a Moria y la llevó al teatro.

Moria ya está disponible en Netflix.