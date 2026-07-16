"Ink" de Danny Boyle abrirá el Festival de Venecia con su retrato sobre Rupert Murdoch

El largometraje narra cómo el influyente empresario de la prensa y su editor, Larry Lamb, transformaron el periódico "The Sun", liderando la primera jornada del certamen italiano

Danny Boyle, el aclamado director de Trainspotting, se pone al frente de Ink para adaptar la exitosa obra teatral de James Graham.

La nueva película "Ink" , que retrata el ascenso del magnate de los medios Rupert Murdoch y del histórico editor de The Sun , Larry Lamb , fue elegida para inaugurar la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia , según anunciaron los organizadores.

Dirigida por Danny Boyle , realizador de Trainspotting, la producción adapta la aclamada obra teatral de James Graham y recrea la compra del diario The Sun por parte de Murdoch en 1969.

Guy Pearce interpreta a Murdoch, mientras que Jack O’Connell encarna a Lamb en una historia que muestra cómo ambos transformaron al periódico en el tabloide más influyente del Reino Unido. El elenco también incluye a Claire Foy.

En un comunicado, Boyle destacó el impacto que tuvo ese cambio en la industria de los medios. “Mucho antes de Fox News, del clickbait y de Truth Social; décadas antes de Twitter, Facebook, Google (y) Only Fans, estos dos hombres crearon un nuevo tabloide que, contra todo pronóstico, se convirtió en el periódico más vendido del mundo ”, afirmó. Además, sostuvo que el diario “desafió al establishment y rehízo nuestro mundo para la era moderna” .

El director también celebró la selección de la película para abrir el certamen. “He estado en la Bienal muchas veces, pero este es mi bautismo en el festival de cine” , expresó, tras señalar que considera un enorme honor participar en la muestra.

La adaptación de la premiada obra teatral buscará el León de Oro en septiembre

Ink competirá por el León de Oro en el festival, que comenzará el 2 de septiembre. La programación completa de las películas que integrarán la competencia oficial se anunciará la próxima semana.

La obra original de James Graham debutó en Londres en 2017 y llegó a Broadway dos años después, donde obtuvo varias nominaciones y premios Tony.

Al referirse al origen del proyecto, Graham explicó en una entrevista con The Associated Press en 2017: “Empecé a escribir esto mucho antes de Trump, mucho antes del Brexit. Pero sabía que quería captar lo que claramente estaba en el aire sobre el populismo”.