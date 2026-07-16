Piden que Lali vuelva a cantar el himno en la final del Mundial 2026

Tras la clasificación de la Selección argentina a la final, miles de usuarios comenzaron a pedir en las redes sociales que se repita lo que ocurrió en Qatar 2022. La cantante reaccionó al reclamo con un comentario que rápidamente se volvió viral.

Piden que Lali cante el himno en la final del Mundial.

La clasificación de la Selección argentina a una nueva final del Mundial 2026 , tras vencer 2-1 a Inglaterra , desató una ola de entusiasmo entre los hinchas , que rápidamente trasladaron las tradicionales cábalas a las redes sociales.

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Entre los pedidos que más fuerza cobraron apareció uno muy particular: que Lali Espósito vuelva a cantar el Himno Nacional Argentino antes de la final frente a España , tal como lo hizo en la definición de Qatar 2022 ante Francia .

Apenas terminó la semifinal, comenzaron a multiplicarse las publicaciones que reclamaban el regreso de la artista para repetir una de las imágenes más recordadas del último título mundial.

Una de las publicaciones más compartidas mostraba una foto de Lali acompañada por la frase: "Calentá que entrás" . La propuesta recibió miles de reacciones y comentarios de los fanáticos.

"Sabés que sí", "Lo tenés que hacer otra vez", "Para vos, Dua Lipa" y "Entra el enano faquero a la cancha" , fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios, apelando al tradicional espíritu cabulero de los argentinos.

La reacción de Lali

La cantante no pasó por alto la campaña impulsada por los hinchas y respondió en la misma publicación. "LPM", escribió, utilizando la conocida abreviatura de "La puta madre".

Su breve comentario superó rápidamente los 11.000 "Me gusta", alimentando aún más la expectativa de quienes sueñan con verla nuevamente interpretar el himno antes de una final del mundo.

La otra imagen viral: Messi y De Paul

Mientras los fanáticos debatían sobre las cábalas para la definición del torneo, otra publicación vinculada a la Selección se volvió tendencia. Horas después del triunfo frente a Inglaterra, Rodrigo De Paul compartió una historia de Instagram junto a Lionel Messi.

En la imagen, ambos aparecían acostados en la habitación del hotel, recién despertados y sonriendo tras la clasificación. "Buen díaaaa!!", escribió el mediocampista, en una publicación que poco después fue republicada por el propio Messi en su cuenta oficial.

La fotografía rápidamente se viralizó entre los hinchas y se convirtió en una de las postales más comentadas de la clasificación de la Scaloneta a una nueva final del Mundial 2026.