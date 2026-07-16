El mensaje de Nico Vázquez a Lionel Messi tras la victoria ante Inglaterra: "Seguís dejando el alma en cada partido"

Nicolás Vázquez volvió a expresar públicamente su admiración por Lionel Messi y le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó su compromiso con la Selección Argentina . Tras el triunfo del equipo nacional contra Inglaterra, el actor resaltó la actitud del capitán: “Cada vez que te ponés la camiseta, volvés a entregarte como si fuera la primera vez. No necesitás demostrarle nada a nadie, pero igual seguís dejando el alma en cada partido”.

La publicación tuvo una amplia repercusión entre los hinchas, que compartieron sus palabras y el reconocimiento hacia el futbolista. En el mismo mensaje, Vázquez escribió: “Gracias por enseñarnos que la verdadera grandeza no está en ganar, sino en no dejar nunca de darlo todo” , y cerró con una sentida muestra de afecto: “Gracias por emocionarnos, por unirnos y por hacernos sentir tan orgullosos de ser argentinos. Sos único. Te amamos ”.

Vázquez reveló que mantiene un vínculo cercano con el capitán de la Selección y que existe una tradición que ambos respetan después de cada encuentro.

En diálogo con Infama (América), el actor contó que nunca hablan antes de los partidos y que el contacto siempre llega una vez que termina el encuentro . “Eso sí es cábala por ahí” , reconoció. Según explicó, suele acompañar a Messi en cada Mundial y disfruta de mantener conversaciones con él durante las competencias.

Consultado sobre cómo vivió el último compromiso de la Selección, Vázquez respondió que lo hizo “como cualquier fanático, como cualquier argentino. Con mucha ansiedad, con mucho nervio ”. También señaló que, aunque en algunas oportunidades siguió los partidos desde el exterior por cuestiones de vacaciones, vivirlos en Argentina tiene un clima especial: “Es increíble, porque vibra todo mucho más”.

El actor además aclaró que ya no se considera una persona supersticiosa. “No, no soy cabulero. Cuando era más pendejo, sí. Por ahí veía los partidos siempre con la misma gente, el mismo equipo. No, ahora trato de que se dé de manera espontánea y siempre acompañado de familia, de amigos, así que está buenísimo”, afirmó.

Sin embargo, admitió que la conversación con Messi después de cada partido se transformó en un ritual entre ambos. Sobre el último intercambio, reveló: “Cuando terminó el partido, hablamos. Lo que me dijo me lo guardo para mí. Pero tiene una felicidad enorme y obviamente, junto a todo el equipo, están ahí expectantes”.

Nicolás Vázquez y Lionel Messi.

La historia detrás de la gran amistad entre Nico Vázquez y Messi

La amistad entre Nicolás y Messi comenzó en 2012, cuando el actor le pidió una foto al futbolista tras un partido. Según contó, Messi no solo aceptó, sino que además elogió su trabajo como actor y le pidió su número de teléfono para mantenerse en contacto. Desde entonces construyeron una relación cercana, se encuentran siempre que sus agendas lo permiten y comparten distintos momentos personales.

En ese vínculo, la costumbre de hablar únicamente después de los partidos se convirtió en una forma de acompañarse respetando los tiempos y las emociones del capitán argentino. Con ese mismo sentimiento, Vázquez expresó su deseo de cara a lo que viene para la Selección: “Ojalá que puedan seguir avanzando”.