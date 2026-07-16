Chile aprobó la mega reforma económica y tributaria de Antonio Kast

El proyecto contempla una rebaja gradual de los impuestos para grandes empresas. Pese al aval de los senadores, el proyecto deberá volver a Diputados, por la incorporación de nuevas indicaciones.

Kast (60), quien es un abogado conservador, asumió en marzo bajo la promesa de poner en marcha un gobierno de emergencia.

El Senado de Chile aprobó este jueves un proyecto de reformas económicas y tributarias impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast . Con este plan, el Ejecutivo confía en reactivar la economía y atraer nuevas inversiones, a lo que funcionarios oficiales describieron como "un día importante para el país".

Con un estrecho margen, la cámara alta votó cada uno de los artículos previstos en la iniciativa, luego de un debate que se alargó por 12 horas hasta casi las 3 de la madrugada por las discrepancias entre senadores. “Hoy es un día importante para Chile, el país necesita crecer y este proyecto lo hace posible” , sostuvo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz , tras la votación.

Mientras el oficialismo ve el proyecto como un medio para captar más inversiones, generar empleo e impulsar una maltrecha economía que nunca se recuperó del todo del golpe de la pandemia de COVID-19, la oposición considera que favorece solo a los más ricos y denuncia la flexibilización de reglas tributarias y ambientales que podrían afectar el desarrollo del país.

Con 26 votos a favor y 24 en contra, finalmente se aprobó una rebaja gradual de los impuestos para grandes empresas, desde el 27% actual hasta el 23% a ser alcanzado en 2029.

La discusión del proyecto se produce en momentos en que Chile vive un estancamiento económico , con una caída del Producto Interno Bruto de 0,5% en el primer trimestre del año y varios meses consecutivos de cifras negativas en la actividad. Además, el país registró una tasa de desempleo de 9,4% en el trimestre móvil entre marzo y mayo , la cifra más alta desde junio de 2021.

Kast (60), quien es un abogado conservador, asumió en marzo bajo la promesa de poner en marcha un gobierno de emergencia. Su asunción supuso el giro más pronunciado de Chile hacia la derecha desde la dictadura militar (1973-1990) y también la defensa de una política económica neoliberal.

“Lo que había antes era neoliberalismo corregido con subvenciones y otros elementos. Ahora, básicamente lo que centró los esfuerzos presidenciales es una profundización y un retorno a ese modelo ortodoxo de los finales de los años 70, principios de los 80", expresó el analista político Gilberto Aranda.

Su asunción supuso el giro más pronunciado de Chile hacia la derecha desde la dictadura militar (1973-1990). DW

Uno de los debates más encarnizados fue precisamente sobre la exención de contribuciones así como las indemnizaciones a las que podrán acceder las empresas que vean rechazados sus proyectos por temas ambientales.

Por la misma cantidad de votos se aprobó el artículo que prevé la restitución de gastos a las empresas cuyos proyectos hayan sido revocados por cuestiones ambientales, lo que desató críticas de diversos senadores de oposición que calificaron la medida de irregular y anticiparon que recurrirán al Tribunal Constitucional.

"Lo que ha hecho la derecha es entregar una amnistía tributaria”, dijo la senadora Yasna Provoste, del Partido Demócrata Cristiano. Dentro de las normas aprobadas también se encuentran un nuevo régimen tributario para las inversiones y la exención del pago de contribuciones para adultos mayores propietarios de su primera vivienda, entre otras.

Pese al aval de los senadores, el proyecto deberá volver a Diputados, que había dado su visto bueno a fines de mayo, por la incorporación de nuevas indicaciones, como la norma de derecho al olvido financiero, que obliga a eliminar de los registros financieros las deudas prescritas o extinguidas tras cinco años.

Chile: José Antonio Kast busca una reforma económica en medio de la desacreditación a su gestión

Con tan solo cuatro meses en la presidencia de Chile, José Antonio Kast busca concretar su "megarreforma", con una fuerte impronta de medidas tributarias. En el medio del debate parlamentario, continúa el deterioro de la imagen del Presidente.

La propuesta del presidente chileno ingresó al Senado y busca una baja de impuestos a empresas, subsidios al empleo e incentivos bursátiles, pero en simultáneo la imagen del mandatario cae por el costo político de algunas de sus medidas (como la suba de combustibles o el desempleo), las dificultades económicas y deterioro de su imagen como líder nacional.

Esa caída en la imagen presidencial quedó expresada en las principales consultoras de opinión de Chile. Una de ellas, Cadem, registró una percepción negativa de Kast del 60%, contra un 37% de aprobación. Por su parte, la firma Criteria relevó un 35% de apoyo contra un 53% de rechazo.