Insólito: una fan le tiró las cenizas de su madre a Pink en medio de su concierto

En medio del festival British Summer Time , la reconocida cantante estadounidense Pink vivió un momento insólito. Mientras cantaba su canción “Just Like a Pill” , una de sus fanáticas que estaba más cerca del escenario le tiró una bolsa con las cenizas de su madre.

“¿Esta es tu madre?”, fue la primera reacción de la artista cuando vio la bolsa caer en el escenario. “No sé cómo me siento con esto”, dijo y sin dejar de estar en shock por la situación que acababa de vivir, continuó con el resto de la canción pero su cara dejaba ver que no terminaba de comprender lo que había pasado.