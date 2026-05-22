Prime Video presentó el primer adelanto de Vought Rising, serie derivada de The Boys

El electrizante avance de la serie, protagonizada por Jensen Ackles y Aya Cash, ofrece un primer adelanto de la próxima entrega que se estrenará en 2027.

Prime Video reveló hoy el primer avance de Vought Rising , la anticipada nueva serie ambientada en el universo del fenómeno global, ganador de múltiples premios Emmy, The Boys .

El electrizante avance de la serie, protagonizada por Jensen Ackles y Aya Cash , ofrece un primer adelanto de la próxima entrega que se estrenará en 2027.

Vought Rising marca la nueva expansión de la franquicia global. Ambientada en la década de los años 1950, la serie precuela explora los retorcidos orígenes de Vought International. El adelanto ofrece un primer vistazo diabólico al mundo y a la historia que definirán la próxima evolución de la franquicia.

Vought Rising será protagonizada por Jensen Ackles y Aya Cash, quienes también se desempeñan como productores. La serie cuenta además con las actuaciones de Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri y Brian J. Smith .

Paul Grellong se desempeña como showrunner y productor ejecutivo. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes también participan como productores ejecutivos. La serie está producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film.

El último episodio de The Boys se emitió recientemente, con el villano Homelander encontrando finalmente su fin en un violento enfrentamiento en la Casa Blanca. Los episodios finales han dividido a los fans, con una calificación de "entretenido" del 54% en Rotten Tomatoes (frente a un 95% de la crítica).

Todas las series del universo de The Boys están disponibles exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.