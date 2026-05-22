Susto en un show de Ricky Martin: el músico sufrió un ataque con gas lacrimógeno en pleno concierto + Agregar ámbito en









El ataque provocó “una interrupción abrupta del espectáculo" según confirmaron los representantes del cantante.

El show en Montenegro inició su gira por Europa.

El show de Ricky Martin en Montenegro, donde el músico daba inicio a la etapa europea de su gira, se interrumpió abruptamente el jueves por la noche después de que un individuo lanzara gas lacrimógeno en el escenario.

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La representante del cantante de “Livin' la Vida Loca”, Róndine Alcalá, confirmó el incidente en un comunicado publicado en Instagram el jueves, donde explicó que el ataque provocó “una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban de la zona y recibían ayuda”.

El comunicado de Ricky Martin tras el show en Montenegro “Como medida de precaución, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los asistentes”, continuaba el comunicado. “Aunque miembros del equipo del artista desaconsejaron continuar la actuación, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que los asistentes podían regresar de forma segura, Ricky Martin decidió reanudar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”.

Según el representante de Martin, el incidente no lo disuadió, ya que tiene previsto "continuar su gira Ricky Martin Live con próximas actuaciones por toda Europa y otras fechas internacionales según lo programado".

Alcalá añadió en el pie de foto: “Ricky Martin y su equipo están a salvo y agradecen el apoyo y la preocupación recibidos tras los sucesos de esta noche en Montenegro”. Embed - Rondine Alcala on Instagram: "@ricky_martin y su equipo se encuentran bien y agradecen las muestras de apoyo recibidas tras lo ocurrido esta noche en Montenegro. • Ricky Martin and his team are safe and grateful for the support and concern received following tonight’s events in Montenegro." View this post on Instagram El artista seguirá adelante con la etapa europea de su gira Ricky Martin Live, con conciertos previstos durante los meses de junio, julio y agosto en países como Croacia, Italia, Suiza, Alemania, República Checa, Polonia y Hungría. Por el momento, todas las fechas programadas se mantienen en pie.