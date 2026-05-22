Elon Musk aseguró que el final de The Boys fue "patético": la respuesta del creador de la serie

El creador de la serie The Boys , Eric Kripke , expresó su satisfacción por una publicación de Elon Musk que criticaba el destino de Homelander ( Antony Starr ).

El último episodio de la serie de superhéroes se emitió recientemente, con el villano Homelander encontrando finalmente su fin en un violento enfrentamiento en la Casa Blanca. Los episodios finales han dividido a los fans , con una calificación de "entretenido" del 54% en Rotten Tomatoes (frente a un 95% de la crítica).

Si bien algunos han calificado el final como un episodio de "10/10" , otros se han mostrado decepcionados, incluido Musk, quien pareció estar en desacuerdo con el trasfondo político.

En respuesta a una publicación en X que acusaba a la muerte de Homelander de ser un “paralelismo” con Donald Trump , el empresario multimillonario respondió: “Patético” . Kripke compartió entonces esa respuesta con el tuit que citaba: “Dios mío, esta es su opinión sobre lo que @TheBoysTV le hizo a Homelander. Jamás recibiré una mejor crítica” .

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El último episodio de The Boys se estrenó el 20 de mayo. La quinta y última temporada, en su conjunto, atrajo una media de 57 millones de espectadores por episodio, un récord para el servicio Prime Video.

Kripke ha respondido a los fans que han criticado la falta de acción de la temporada. "Nada de lo que ocurra en los últimos episodios importará si no se desarrolla bien a los personajes. Estoy recibiendo muchas quejas en internet, por decirlo suavemente", dijo. "Y yo les pregunto: '¿Qué esperan? ¿Acaso esperan una gran escena de batalla en cada episodio?'".

A pesar del éxito de The Boys, la serie derivada Gen V fue cancelada el mes pasado tras solo dos temporadas. Sin embargo, hay un próximo proyecto derivado que recibió luz verde: Vought Rising. Se espera que está serie llegue a Prime Video en 2027.