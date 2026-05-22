EEUU desclasificó más archivos sobre OVNIS: de videos militares a audios de la NASA

Fueron compartidos por el Departamento de Guerra de EEUU y consta de imágenes, audios y otros documentos. Hace dos semanas, se había publicado una primera tanda.

Se trata de una segunda parte con 64 archivos publicados en una web oficial.

La Casa Blanca anunció este viernes la publicación de una segunda tanda de archivos desclasificados sobre registros de OVNIS . El sitio oficial del Departamento de Guerra de EEUU compartió una serie de más de 40 archivos, que incluye imágenes, audios y otros documentos, y sostuvieron que buscan "brindar una transparencia sin precedentes con respecto a la comprensión que tiene nuestro gobierno sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados" . Hace dos semanas habían compartido la primera parte, con más de 150 documentos .

La documentación forma parte del programa “Presidential UAP Records System for Unidentified Encounters” (PURSUE) , una plataforma lanzada el pasado 8 de mayo bajo el dominio oficial WAR.GOV/UFO .

El anuncio fue a través del X oficial de la Casa Blanca e incluyó un link directo a la web del Departamento de Guerra, donde detallaron que se encuentran "totalmente alineados con el Presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes con respecto a la comprensión que tiene nuestro gobierno sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados".

segunda tanda de archivos ovnis "Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo", sostuvieron desde Guerra. Departamento de Guerra de EEUU

Entre los materiales aparecen audios atribuidos a la misión Apollo 12 Moon Landing, en los que astronautas reportan objetos misteriosos. También figuran informes sobre esferas naranjas brillantes rodeando un helicóptero militar, “bolas de fuego” detectadas en México y documentos de inteligencia relacionados con fenómenos observados cerca de instalaciones soviéticas de prueba de armamento.

video ovnis casa blanca La nueva tanda incluye fotos, documentos y 46 videos militares sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). Casa Blanca

EEUU desclasificó más de 150 archivos sobre OVNIS y vida extraterrestre

En una primera tanda, de hace dos semanas, los documentos liberados corresponden al Departamento de Estado, Departamento de Guerra, el FBI y la NASA, y reflejan encuentros con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP por sus siglas en inglés, concepto que reemplazó a la categoría de OVNIS) en distintos puntos del planeta, así como también durante misiones realizadas en el espacio.

En detalle, hasta el momento, fueron desclasificados un total de 162 archivos. Los mismos corresponden a fotografías, videos y audios que reflejan encuentros con este tipo de objetos no identificados. Los documentos ya se encuentran accesibles en la página oficial del Departamento de Guerra estadounidense.