La película "La Bola Negra", protagonizada por Penélope Cruz, recibió una ovación de 20 minutos en Cannes + Agregar ámbito en









La abrumadora acogida de la película a concurso, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, estuvo cerca del récord establecido por "El laberinto del fauno" de Guillermo del Toro.

El filme fue el mejor recibido hasta ahora en el festival.

La Bola Negra, película protagonizada por Penélope Cruz, se estrenó el jueves por la noche en el Festival de Cine de Cannes y recibió una ovación de 20 minutos en el Grand Théâtre Lumière.

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La abrumadora acogida de la película a concurso, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, se acerca mucho al récord de Cannes de ovación en un estreno, establecido por otra película española, El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que registró una ovación de 22 minutos en 2006.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/3martamp/status/2057540597116817439&partner=&hide_thread=false Veinte minutos de ovación (según Deadline) dan para mucho.



Aquí, algunos momentos de lágrimas y felicidad durante los aplausos que recibió el equipo de LA BOLA NEGRA en #Cannes2026: pic.twitter.com/pFxrYYYrko — Marta (@3martamp) May 21, 2026

En cuanto a La Bola Negra, la acogida del público en su estreno mundial en Cannes fue excepcionalmente entusiasta, y la multitud se entusiasmó con la historia de tres hombres en tres épocas diferentes —1932, 1937 y 2017— conectados por las últimas obras del poeta español Federico García Lorca.

De qué trata La Bola Negra La sinopsis oficial de la película dice: “ La bola negra narra las historias entrelazadas de tres hombres en tres épocas diferentes. Tres vidas íntimamente unidas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia, y una de las últimas obras inconclusas del poeta español Federico García Lorca.”

El reparto de la película incluye al músico español Guitarricadelafuente junto a Miguel Bernardeau, Cruz y Glenn Close. Calvo y Ambrossi también colaboraron en el guion con Alberto Conejero. La Bola Negra es la tercera película española que debuta en la sección oficial a concurso este año en Cannes. El proyecto es una producción de Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte de Pedro Almodóvar. Suma Content Films es la productora de Ambrossi y Calvo. La película se rodó durante 12 semanas en diferentes localizaciones de España, incluyendo Castilla, León, Cantabria, Andalucía y Madrid. La Bola Negra es el primer largometraje de Calvo y Ambrossi desde Holy Camp! (2017). El último proyecto del dúo fue la serie de Movistar Plus+ La Mesías (2023), que se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián y se proyectó en el Festival de Cine de Sundance.