Jésica Cirio negó acuerdo de u$s20 millones con Insaurralde y sentenció: "No me corresponde explicar su patrimonio"

"Esa cifra no es real, no hubo ningún arreglo . Firmamos el divorcio hace tres semanas, pero no hay nada arreglado todavía", explicó. " Nunca tuve cuentas en Uruguay ", agregó.

"Hay cosas que las tiene que explicar él. Mi estilo de vida lo llevo desde antes de conocerlo", se defendió Cirio. "Nunca dejé de trabajar, desde los 15 años, todo lo conseguí con mi trabajo", agregó. Además, reiteró estar a disposición de "cualquier organismo" que requiera información sobre sus cuentas.

Sobre los ingresos de su ex marido, aseguró que no entiende de dónde salió la plata, pero recalcó que "no le corresponde explicar su patrimonio". "No tengo por qué saber absolutamente todo, hay cosas que se hicieron públicas recién ahora", aclaró.

"En esencia, él fue siempre la misma persona, muy familiero, pero creo que el trabajo excesivo en la política puede haber llegado a cambiarlo un poco", confesó, ante la pregunta de si notó cosas que "le hacían ruido". Sin embargo, aclaró: "Yo no soy quien para juzgarlo".

En último lugar, sobre el vínculo entre el político y Clerici, la modelo confirmó que se enteró de la relación "al mismo tiempo que todos", y que se llevó "una sorpresa horrible". "Más allá de la bronca, hay una menor involucrada y yo tengo que ocuparme de ella", sentenció.