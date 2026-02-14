Prime Video sorprendió con la mejor película romántica para ver el 14 de febrero + Seguir en









De cara al Día de los Enamorados, la producción de Amazon apunta a ser una de las más vistas por su atrapante trama.

La producción de Prime Video es una de las más vistas del Día de los Enamorados. Prime Video

El catálogo de Prime Video se renovó con una película que promete captar la atención de los suscriptores durante el Día de los Enamorados. Se trata de una adaptación literaria muy esperada que combina romance y drama en partes iguales, consiguiendo impactar de lleno en el público.

Esta producción se aleja de los clichés habituales para ofrecer una narrativa más cruda sobre el amor y la obsesión. Es la opción recomendada para quienes buscan una historia con personajes complejos y conflictos que van más allá del simple romance adolescente.

Love-Me-Love-Me-Cast Prime Video El film consiguió buenas críticas, en especial por el trabajo de su elenco. Prime Video De qué trata Love me Love me, el estreno de Prime Video La trama sigue a June, una joven que se muda a Milán y se ve inmersa en un triángulo amoroso con dos chicos opuestos: el amable y protector Will, y el problemático James. La protagonista debe navegar su nueva vida en una ciudad desconocida mientras lidia con la innegable atracción que siente por este último, quien esconde un pasado oscuro y una personalidad volátil que amenaza con desestabilizar su mundo.

La película disponible en Prime Video explora las dinámicas de una relación tóxica y la delgada línea entre el amor y la dependencia emocional. El conflicto se intensifica cuando los secretos de James salen a la luz, obligando a la protagonista a tomar decisiones que pondrán en riesgo su seguridad y su corazón.

Prime Video: tráiler de Love me Love me Embed - Love Me Love Me - Official Trailer | Prime Video Prime Video: elenco de Love me Love me Mia Jenkins

Pepe Barroso

Luca Melucci

Andrea Guo

Michelangelo Vizzini

Madior Fall

Vanessa Donghi

Elizabeth Kinnear

Tommaso Caporali