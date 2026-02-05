Cosquín Rock 2026: cómo y dónde ver el festival en vivo online + Seguir en









La 26ª edición del festival contará con las presentaciones de Ciro y Los Persas, Divididos, Airbag, Lali, Fito Páez, Babasónicos, Franz Ferdinand y Morat, entre otros grandes artistas.

El festival se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero.

El sábado 14 y domingo 15 de febrero, Disney+ transmitirá en exclusiva el festival Cosquín Rock 2026, con cobertura en vivo y en directo desde el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, Argentina.

Durante ambas jornadas, a partir de las 14:30 hs (hora Argentina), los suscriptores de Disney+ podrán disfrutar del festival en vivo con acceso a una programación completa que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales.

Los shows se desarrollarán en los escenarios Montaña, Sur y Norte, y cada espectador podrá elegir entre las distintas presentaciones en simultáneo para disfrutar de sus músicos favoritos. Además, desde las 18:30 hs (hora Argentina), y durante los dos días del Cosquín Rock 2026, Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino acompañarán la cobertura con información destacada del evento y entrevistas exclusivas con los artistas.

image Line-up del Cosquín Rock 2026 El line-up de Cosquín Rock 2026 incluirá, en la jornada del sábado 14, a Lali, ícono del pop argentino; a Babasónicos, referentes del rock alternativo; a la banda liderada por Andrés Ciro Martinez, Ciro y Los Persas; al cantante de trap argentino, Dillom; a la banda emblema del rock nacional, Las Pelotas; a la banda liderada por Joaquin Levinton, Turf; a al grupo significativo de rock uruguayo, El Cuarteto de Nos; y a Franz Ferdinand, la reconocida banda escocesa de indie rock; entre otros artistas.

En la jornada del domingo 15, se presentarán el grupo argentino de rock Airbag, integrado por los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli; la reconocida banda colombiana de pop, Morat; una de las bandas más icónica del rock nacional, Divididos; la leyenda del rock argentino, Fito Páez; uno de los máximos exponentes del rap, Trueno; y muchos más.

Junto a la transmisión en Disney+, los shows del escenario Montaña también se transmitirán por Star Channel de 14:30 a 19:30 hs. ambos días. Los diferentes shows del festival, así como entrevistas exclusivas con los artistas y bandas, podrán revivirse en la plataforma desde el 16 de febrero hasta el 16 de marzo inclusive. La realización de la transmisión está a cargo de El Bajo Producciones

