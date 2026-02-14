El catálogo de HBO Max volvió a dar que hablar con una película de terror que, sin una gran campaña previa, empezó a escalar posiciones hasta meterse entre los contenidos más vistos. El fenómeno confirma el fuerte interés del público por las historias inquietantes dentro del streaming.
La sorpresiva película de terror de HBO Max que se convirtió en una de las más vistas de la plataforma
La venganza, el miedo y la imposibilidad de escapar invaden la pantalla con esta producción imperdible.
Se trata de Ojo por ojo (Eye for an Eye, 2025), un film que mezcla suspenso psicológico con elementos sobrenaturales y que rápidamente generó repercusión entre los usuarios por su clima tenso y su propuesta oscura. Este género sigue siendo uno de los más elegidos por los espectadores de todas las plataformas.
De qué trata Ojo por ojo, la terrorífica película de HBO Max
La historia sigue a una mujer atravesada por un episodio traumático que intenta retomar su vida cotidiana mientras carga con recuerdos persistentes y una sensación constante de amenaza. Lo que al principio parece un proceso emocional complejo pronto empieza a adquirir un tono inquietante, con situaciones difíciles de explicar.
A medida que avanza el relato, la protagonista se ve obligada a enfrentar hechos del pasado que creía cerrados. Apariciones, señales extrañas y episodios de tensión psicológica generan un clima cada vez más opresivo, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve difusa.
El film combina drama personal, suspenso y terror con un enfoque psicológico, apostando más a la atmósfera y al misterio que al impacto directo. Ese desarrollo gradual del miedo es uno de los aspectos que más destacan quienes ya la vieron en la plataforma.
HBO Max: elenco de Ojo por ojo
- Anna (Whitney Peak)
- Henry (Finn Bennett)
- Detective Wallace (S. Epatha Merkerson)
- Elise (Golda Rosheuvel)
- Young Anna (Laken Giles)
