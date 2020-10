John Lennon, como nunca se lo escuchó antes

En 2010 ya habían lanzado una gran recopilación de canciones de John Lennon, la excelente “Power to the People: The Hits”, pero ahora, una década mas tarde, la mejor manera de celebrar el cumpleaños 80 del fundador de Los Beatles y compositor de docenas de las mejores canciones de la historia es un nuevo tipo de compilado, más sofisticado no sólo en la elección de los temas sino sobre todo en lo técnico. Es que, por un lado, “Gimme Some Truth (2020)” no elige los temas habituales de este tipo de “greatest hits”, sino que explora la obra del Lennon solista con canciones como “Angela”, que el publico no tiene tan presente. Pero lo que suena distinto, y mejor, son las canciones de la más cruda producción de Lennon, como por ejemplo el clásico “Cold Turkey”, que brilla como nunca gracias al uso intensivo del Dolby Atmos y el 5.1 en los que han llamado aquí los “ultímate mixes” de sus canciones. Probablemente por eso además del doble CD más convencional y las plataformas digitales, también hay una edición en vinilo y hasta una en blue ray como para disfrutar plenamente del remasterizado.