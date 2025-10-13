Korn regresa a la Argentina en el marco de su gira Latinoamérica: cómo y dónde conseguir las entradas

Nueve años después de su última visita a Sudamérica, la banda vuelve al continente para encabezar su mayor gira por la región.

Nueve años después de su última visita a Sudamérica , Korn vuelve a la Argentina para encabezar su mayor gira por la región. En el marco de este tour, la banda se presentará en Buenos Aires el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox (Canadá) y Seven Hours After Violet (Estados Unidos) como artistas invitados.

Producido por DF Entertainment y 30e , la principal empresa de entretenimiento en vivo de Brasil, también incluirá paradas en Bogotá (2 de mayo), Lima (5 de mayo), Santiago de Chile (8 de mayo), Asunción (13 de mayo), São Paulo (16 de mayo) y Ciudad de México (19 de mayo).

Las entradas están a la venta únicamente a través de allaccess.com.ar

Este regreso encuentra a Kon en uno de los momentos más grandes de su carrera. La banda viene de encabezar festivales internacionales y agotar estadios, reafirmando la fuerza de un legado que no deja de crecer. Su actuación en Download Festival (Donington, Inglaterra) fue celebrada como una reivindicación histórica: “Kon finalmente tomó el lugar que merecía —y, para sorpresa de nadie, lo hizo de forma aplastante”, escribió la revista Louder.

En su paso por Lollapalooza Chicago, los medios destacaron la vigencia y el poder del grupo: “Una prueba innegable del talento y la longevidad de la banda”.

Integrada por Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería), la agrupación californiana acumula más de 42 millones de discos vendidos en todo el mundo y dos premios Grammy, consolidándose como una de las bandas más influyentes del metal moderno.

Los fans podrán revivir clásicos como “Blind”, "Falling Away From Me", "Coming Undone" y “Freak on a Leash”, mientras una nueva generación podrá descubrir el poder y la intensidad de sus shows en vivo.