Steve Hackett vuelve a la Argentina para un show con lo mejor de Genesis: cómo y dónde conseguir las entradas







El icónico guitarrista estará acompañado por la banda argentina Genetics, reconocida mundialmente por su habilidad para recrear el sonido clásico de Genesis.

Steve Hackett, el icónico guitarrista de Genesis, regresa a la región con una gira épica que te llevará en un viaje a través de los grandes éxitos de la banda. La cita será el 29 de marzo de 2026 en el Movistar Arena en el marco de su "The Best of Genesis – Latin American Tour 2026".

El músico estará acompañado por la banda argentina Genetics una vez más, reconocida mundialmente por su habilidad para recrear el sonido clásico de Genesis.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de Steve Hackett y Genetics en Argentina Las entradas para el show del 29 de marzo están disponibles a través de movistar.com.ar

La relación artística entre Steve Hackett & Genetics se ha forjado en escenarios emblemáticos de Argentina, Perú, Brasil y Chile, consolidando su papel como embajadores de la música de Genesis en la región. En el tour 2026, esta sinergia promete una experiencia única e inolvidable, donde la potencia y precisión de Genetics se fusiona con la maestría y carisma de Steve Hackett para revivir los pasajes más emblemáticos del rock progresivo

LATIN AMERICAN TOUR 2026: 13 de marzo – CDMX (México)

15 de marzo – Guadalajara (México)

18 de marzo – Lima (Perú)

21 de marzo – Rio de Janeiro (Brasil)

22 de marzo – São Paulo (Brasil)

25 de marzo – Concepción (Chile)

27 de marzo – Santiago (Chile)

29 de marzo – Buenos Aires (Argentina) Los shows serán una celebración de los grandes clásicos de Genesis, con interpretaciones que atraviesan distintas etapas de la banda, incluyendo himnos como "Supper’s Ready", "Firth of Fifth", "Carpet Crawlers" y "The Cinema Show", entre muchos otros. Una experiencia musical que te transportará a la época dorada del rock.

