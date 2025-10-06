Living Colour vuelve a la Argentina para celebrar sus 40 años con la música: cómo y dónde conseguir las entradas

El legendario cuarteto neoyorquino se presentará el 22 de febrero, en el 23 Rios Craftbeer de Mendoza y el 24 de febrero de 2026 en el C Art Media de Buenos Aires.

La banda vuelve a menos de 2 años de su última visita.

Living Colour vuelve a la Argentina para celebrar lo mejor de sus 40 años de carrera. El legendario cuarteto neoyorquino, pionero en fusionar funk, heavy metal, hard rock y hip-hop, se presentará el 24 de febrero de 2026 en el C Art Media de Buenos Aires y dos días antes, el 22 de febrero, en el 23 Rios Craftbeer de Mendoza .

Las entradas estarán disponibles mañana 7 de octubre a través de Passline.

La última visita de la banda al país de la banda actualmente formada por Vernon Reid, Corey Glover, Will Calhoun y Doug Winbish fue en octubre de 2024, cuando ofrecieron un potente show en el Teatro Flores.

Allí interpretaron un set de 18 canciones con clásicos como “Cult of Personality”, “Love Rears Its Ugly Head”, “Glamour Boys” y “Type” , confirmando una vez más que su energía sigue tan intacta como en sus primeros años.

La banda formada en 1984 irrumpió en la escena musical con una propuesta tan diversa como arriesgada. Su talento llamó la atención de Mick Jagger, quien los ayudó a producir un demo que finalmente derivó en un contrato discográfico.

En 1988 lanzaron su debut "Vivid", producido por Ed Stasium y el propio Jagger, con el que alcanzaron reconocimiento internacional y ganaron su primer Premio Grammy en la categoría "Mejor interpretación hard rock" gracias al emblemático “Cult of Personality”.

Con seis discos de estudio, siendo Shade (2017) el más reciente, la banda emprende una nueva gira latinoamericana para celebrar sus 40 años.