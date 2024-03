José Militano, autor y director de teatro anticipa el estreno de "Mi querido señor Mozart"

José Militano: Marcos Montes, Fernanda Morello y yo habíamos trabajado juntos en un espectáculo experimental que combinaba concierto y teatro, basado en la música de Ravel y los poemas de Bertrand. Para este nuevo proyecto queríamos seguir explorando ese formato híbrido pero con un compositor más convocante para aquellos que no se le animan a la música clásica. Quizás lo más distintivo de Mozart sea su balance insólito entre cualidades que no suelen ir juntas: el instinto irresistible por la melodía mediado por una claridad formal extrema; música controlada pero espontánea, simétrica pero inspirada. Tiene en apariencia una superficie sonora pulida y galante que esconde el poder de conmover en modos que no esperamos.