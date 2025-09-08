Lali Espósito sorprendió a sus fans y anunció un quinto show en Vélez: cuándo y dónde comprar las entradas

Lali Espósito volvió a copar el Estadio Vélez, con dos fechas agotadas, que se suman a las dos realizadas en el mes de mayo, y sorprendiendo a sus fanáticos con el anuncio de un quinto show agendado para el 16 de diciembre. Así la cantante se consolida como la primera artista en hacer cinco fechas en este emblemático recinto en un mismo año.

Estas presentaciones son parte de una gira de 18 ciudades confirmadas en Argentina, Uruguay y España. Así, Lali ya visitó Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza y Montevideo y se prepara para llegar a España en el mes de octubre.

Preventa exclusiva Banco Galicia disponible desde el miércoles 10 de septiembre a las 15hs. Hay hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Banco Galicia Visa. Venta General desde el jueves 11 de septiembre a las 15hs. Con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Banco Galicia Visa. Ambas instancias a través de Enigmatickets.com.

La consagrada artista argentina sigue presentando su sexto álbum de estudio “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA” , uno de los materiales más escuchados a nivel mundial, que se ubicó en el Top 5 Global de los más escuchados en Spotify y sigue cautivando arriba de los escenarios, afirmándose como una experiencia cultural y musical excepcional.

Cómo fue el show de Lali en Vélez

Desde el arranque, la lista de temas encendió al público: sonaron “LOKURA”, “2 Son 3”, “SEXY”, “Obsesión” y la imbatible “N5”, generando el primer gran pogo de la noche. Más tarde llegaron momentos más íntimos con “Boomerang”, “Incondicional” y “Ego”, cantadas a coro por todos, junto a la emotiva versión acústica de “NO HAY HÉROES”, que sumó un respiro antes de volver a desatar la euforia.

Uno de los puntos más altos del show fue el esperado estreno en vivo de “PAYASO”, una canción que sus seguidores venían anticipando desde hace casi un año a través de las pistas y guiños que Lali dejó en redes: desde la taza en el videoclip de “FANÁTICO” y su aparición en los Premios Gardel, hasta remeras con frases de la letra y tuits en clave que mantenían viva la intriga. Esa complicidad encontró su clímax en Vélez, cuando miles de fanáticos ovacionaron la primera interpretación de un tema irreverente, rockero y directo, que confirma la capacidad de Lali para reinventarse en cada paso de su carrera.

El lanzamiento oficial en plataformas digitales se concretó a la medianoche del sábado, tras el show, generando una ola de reacciones inmediatas y consolidando a “PAYASO” como el último single de NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA, cerrando conceptualmente un ciclo artístico iniciado en septiembre de 2024 con el “FANÁTICO”. Como parte de la narrativa, un misterioso personaje caracterizado como el payaso del visualizer se dejó ver con globos en los alrededores del estadio, alimentando la expectativa y sumando mística a una noche que quedó grabada en la memoria de sus seguidores.