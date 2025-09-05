Milo J llega al estadio de Vélez: cómo y dónde comprar las entradas

Milo J hará historia: a sus 18 años será el artista más joven en conquistar uno de los escenarios más emblemáticos del país.

El próximo 18 de diciembre, Milo J hará historia en el Estadio Vélez : a sus 18 años será el artista más joven en conquistar uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Será un show especial en el que no solo presentará su nuevo álbum La vida era más corta , sino que también recorrerá todas las etapas de su carrera : los icónicos discos 511- EDSM-111-166- y Retirada ya consagrados por su público, abriendo así su nueva etapa artística.

Una noche pensada para condensar la transformación musical y personal de Milo, celebrando cómo fue mutando y creciendo su obra hasta convertirse en la voz de una generación.

A partir del lunes 8 de septiembre a las 14 vas a poder acceder a tu preventa exclusiva con tarjeta de crédito Santander American Express. Aprovechá el beneficio de 6 cuotas sin interés y asegurá tu lugar antes que nadie.

Desde el martes 9 de septiembre a las 14 , las entradas estarán disponibles para todos los medios de pago. También vas a poder disfrutar del beneficio de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Santander American Express.

El show también marcará el inicio oficial del universo de La vida era más corta, un disco profundamente introspectivo en el que Milo explora las huellas invisibles del tiempo, la memoria heredada y la búsqueda de identidad. Su primer adelanto, Bajo de la piel, producido por Milo J junto a Tatool y Santiago Alvarado, abre este viaje conceptual y emocional con letras cargadas de simbolismo que dialogan con todas las memorias.

Estos sonidos refuerzan la conexión con las raíces y su propia identidad, al mismo tiempo que se entrelazan con una producción contemporánea, moderna y actual, sin perder la esencia local. El resultado es una fusión que transita entre lo personal y lo colectivo, lo íntimo y lo universal, lo local y lo global.

El camino de Milo es también un viaje de pertenencia. En octubre de 2024 celebró sus 18 años en un Estadio de Morón colmado, con invitados de lujo como Bizarrap, Nicki Nicole, YSY A y Nito Mestre. Poco después, su álbum 166 debutó en el puesto #6 del Top Albums Global, acumulando más de 300 millones de reproducciones en Spotify.

En junio de 2025, la respuesta de su público volvió a ser inmediata: tras el anuncio de su reencuentro en Buenos Aires, Milo agotó en tiempo récord cuatro funciones en el Movistar Arena —los días 4, 5, 16 y 17—, reuniendo a más de 50.000 personas en lo que fue la despedida oficial de 166 y la presentación de 166 (Deluxe) Retirada.

Ese mismo año extendió su fenómeno a nivel internacional: giró por Europa y Latinoamérica con entradas agotadas en Barcelona, Madrid, Lima, Bogotá, Santiago de Chile y Montevideo, reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de su generación.