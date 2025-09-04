El Kuelgue cierra el año en el C Art Media: cómo y dónde comprar las entradas

El Kuelgue despide el 2025 el próximo 13 de diciembre en C Art Media , Villa Crespo, reafirmando un clásico de cada fin de año: celebrar junto a su público en casa.

Después de agotar su cuarto Movistar Arena, girar por ciudades como Córdoba, Rosario y Montevideo, y destacarse en festivales como Quilmes Rock y Rock en Baradero, El Kuelgue vuelve a jugar de local con un concierto único.

Las entradas para el show de la banda en el C Art Media están disponibles a través de la web oficial de Passline.

El show promete un recorrido por toda su discografía, con arreglos renovados, momentos de improvisación y esa conexión con el público que se ha convertido en marca registrada de la banda.

Con el lanzamiento de Juegue Kuelgue - En Vivo en Buenos Aires, un álbum que captura la frescura de su propuesta en directo, el grupo llega a fin de año reafirmando su lugar como uno de los proyectos más singulares y queridos de la música nacional.

El Kuelgue se formó en Buenos Aires, en el corazón del barrio de Villa Crespo durante el año 2004. Sus particulares conciertos en vivo, en donde despliegan su impronta ligada al absurdo y la improvisación, y sus originales puestos en escena, son el sello de este grupo liderado por el multifacético Julián Kartun. Esta suma de factores estableció a El Kuelgue como una propuesta distinta dentro de la escena de la música argentina y latinoamericana. La versatilidad musical y la combinación que la banda hace de múltiples estilos ha capturado a una generación que ya no elige más a la música por su género.

Hace más de 15 años la banda realiza sus conciertos en las más importantes salas y festivales de Argentina, América Latina y Europa. En el 2016 la banda fue elegida para abrir los dos shows de Paul McCartney en el Estadio Único de la Plata, y realizó colaboraciones con artistas como Julieta Venegas, Adrían Dárgelos de Babasonicos, entre otros.