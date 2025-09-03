Green Day en Huracán: todo lo que tenés que saber antes del show

El trío de pop-punk regresa como parte de su gira “The Saviors Tour”, que celebra los aniversarios de "Dookie" y "American Idiot".

Finalmente llegó el día Green Day vuelve a tocar en Argentina . Como parte de su gira The Saviors Tour , que celebra -además de su último lanzamiento- los 30 años de "Dookie" y los 20 de "American Idiot" , el trío californiano toca esta noche en el Estadio Huracán .

La banda estará acompañada por el grupo Bad Nerves y por 2 Minutos , una de las bandas insignias del punk argentino, cómo shows de apertura.

*procurar ir con tiempo para evitar inconvenientes y demoras en las zonas cercanas al estadio

La entrada se debe mostrar desde la aplicación de Livepass. Show apto para mayores de 3 años acompañados por un adulto.

Cómo llegar al show de Green Day en Huracán

Colectivos: 6, 9, 25, 28, 37, 65, 91, 118, 133, 134, 150 y 188.

Subte: línea H Estación Caseros con horario extendido como única cabecera de ingreso, sumándose al recorrido las estaciones Humberto 1°, Once, Corrientes y Santa Fé. El último servicio sale a la 1 desde la estación Caseros.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Green Day en Argentina

Las últimas entradas se pueden conseguir a través de livepass.com.ar. Los cliente BBVA tienen hasta 6 cuotas sin interés.

Precios de las entradas para Green Day en Argentina

Platea preferencial $230000 + S/C

Campo con acceso a platea baja $185000 + S/C

Cabecera $90000 + S/C

Cómo fue la última visita de Green Day a la Argentina

La última visita de Green Day a Argentina fue el 11 de septiembre de 2022, en el Estadio Vélez Sarsfield. El show comenzó con "American Idiot" y continuó con una serie de éxitos que mantuvieron al público enérgico durante casi dos horas. La banda demostró una vez más su conexión con los fans argentinos, quienes respondieron con entusiasmo a cada canción.

A lo largo de los años, Green Day consolidó una relación especial con Argentina, ofreciendo conciertos memorables y mostrando un profundo aprecio por su audiencia local. Cada visita ha sido una celebración del punk rock y una reafirmación del lazo entre la banda y sus seguidores argentinos.