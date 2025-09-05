Furor por Ricardo Arjona: el cantante guatemalteco agotó 10 fechas en el Movistar Arena







El músico llegará a Buenos Aires con su show “Lo Que El Seco No Dijo” con diez noches en mayo de 2026.

El cantante guatemalteco vuelve al país. Artist Solutions

Después de 23 shows agotados en Guatemala, conquistar el Madison Square Garden y romper con su propio récord en Miami, Ricardo Arjona confirmó su vuelta a la Argentina.

En una hazaña sin precedentes, el reconocido artista agotó por completo diez shows en el Movistar Arena, con producción de Fénix Entertainment Group.

Este tour, titulado “Lo que el seco no dijo”, promete ser una gran propuesta en escena que hará vibrar a sus fans en Buenos Aires los días 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo. El artista prepara un recorrido por sus grandes éxitos, así como por las nuevas canciones de su próximo álbum.

El recuerdo de Ricardo Arjona y sus inicios en Argentina En medio del éxito arrollador de su nueva gira mundial, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se tomó un momento para recordar sus difíciles comienzos en la Argentina con un emotivo posteo en sus redes sociales, donde reafirmó su amor por "el sur".

A través de su cuenta de Instagram, Arjona evocó la nostalgia de sus primeros pasos en el país. "El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no", escribió el artista. En el mismo texto, aseguró que ese comienzo lo enamoró "para siempre" y concluyó con una promesa: "Salud por la dicha de volver.... Siempre volver".

