Karina Jelinek se separó de Flor Parise: "Estoy súper soltera"

Tras seis años de relación y un anuncio de casamiento, la modelo dio la noticia en sus redes sociales.

Karina Jelinek y Flor Parise se conocieron en 2017 mediante amigos en común y su vínculo se consolidó en 2019.

Karina Jelinek y Flor Parise se conocieron en 2019 pero blanquearon su amor en 2023, ambas anunciaron que tenían ganas de casarse de manera simbólica a fin de año en Tulum, México . Sin embargo, pasaron por rumores de separación y fuertes acusaciones mutuas . Finalmente, la modelo confirmó la ruptura en redes sociales .

"Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera” , escribió Jelinek en una historia de Instagram con un corazón blanco y sobre la melodía de “Espresso”, el tema de Sabrina Carpenter, tras seis años de relación.

Comenzaron a circular varios rumores de separación entre Karina Jelinek y Flor Parise. De lo contrario, en el mes de julio, la pareja desmintió los dichos y aprovecharon a contar que querían casarse de manera simbólica en México en el programa Puro Show (El Trece).

La relación con Parise habría comenzado en 2019, pero recién blanquearon su amor en 2023 contado que su historia de amor nació primero como una gran amistad . Pese a que en diversas ocasiones tuvieron varios idas y vueltas, esta vez el vínculo terminó por completo.

En el pasado Jelinek estuvo casada con Leonardo Fariña desde abril de 2011 hasta 2013, cuando se separaron en medio de un gran escándalo mediático, y el divorcio se concretó en 2014. La separación se debió a los temas judiciales que rodearon a Fariña, quien estaba siendo investigado por corrupción y lavado de dinero.

En agosto de 2024, Fariña fue condenado por dos años y seis meses de cárcel y luego el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 (TOF4) le redujo la pena por colaborar bajo la figura de "arrepentido" con los datos de la investigación, recuperando su libertad.