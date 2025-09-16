Úrsula Corberó volvió a lucir su panza de embarazada en sus redes sociales con una tierna imagen

La actriz, que espera a su primer hijo con el Chino Darín, compartió una imagen de su embarazo en sus redes.

A una semana de confirmar que serán padres junto a el Chino Darín , Úrsula Corberó sorprendió a sus seguidores este martes al compartir una imagen en la que muestra nuevamente su panza de embarazada, un gesto que no pasó desapercibido.

La actriz posó frente al espejo con una campera abierta a la altura del vientre, dejando ver el crecimiento de su bebé dentro de su panza. En esta oportunidad, acompañó la postal con un mensaje cargado de emoción y un emoji de una carita triste: “Bye London. Ya hemos terminado de rodar #Rosesbaby he sido muy feliz” .

La imagen refleja, más allá de la alegría por el final de las grabaciones en Londres, el momento personal que vive la intérprete. La producción, dirigida por Trudie Style r y con la presencia de Antonio Banderas en el elenco, se desarrolló durante el verano europeo en la capital británica, regalando una postal que combina su etapa profesional con la espera de su primer hijo.

Para confirmar el embarazo, Corberó publicó una imagen en la que se la ve con un camisón blanco y la pancita visible, acompañada de un texto breve y transparente: “Esto no es IA”. Etiquetó a su pareja sobre su propio cuerpo y añadió dos emoticones, una cara llorando y un corazón. Sin utilizar grandes declaraciones ni puestas en escena, la actriz optó por una comunicación sincera y afectuosa, que subraya el carácter genuino de la noticia y la felicidad compartida con su entorno.

La noticia del embarazo no tardó en generar eco dentro del círculo más cercano de la pareja, con la reacción de Ricardo Darín destacándose entre las más esperadas. Desde Madrid, el actor expresó su emoción en una entrevista radial al aire en Perros de la calle en Urbana Play. “Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos”, dijo, además de admitir que ya conocía la noticia desde hacía tiempo. El actor explicó que la familia transitó los primeros meses con discreción, a la espera de cumplir el plazo prudencial.

“Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que implica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”, relató Darín, quien bromeó sobre su nuevo rol, asegurando entre risas que se sentía “abuelo desde que nació”. El tono relajado y el humor sirvieron para transmitir alegría y ligereza, en medio del entusiasmo que acompaña la llegada de un nuevo integrante.

A las palabras de Ricardo Darín se sumaron las de Florencia Bas, esposa del actor y futura abuela, quien publicó en redes sociales un mensaje lleno de cariño: “Me explota el corazón de alegría y amor”. Deseó felicidad a la pareja y transmitió su propia dicha: “¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”. Clara Darín, hermana del Chino y próxima tía, también se expresó en tono afectuoso: “Mis pichonchitos”, escribió, mostrando el entusiasmo y el vínculo que une a los futuros padres y a su círculo más próximo.