Thiago Medina: Operaron al ex Gran Hermano después de que pasara la noche sin fiebre y se espera un nuevo parte médico

Finalmente, Thiago Medina fue sometido a la operación en la que un equipo multidisciplinario reparó su parrilla costal.

Después de que pasara la noche sin fiebre, en la mañana del viernes Thiago Medina finalmente pudo ser intervenido en el Hospital Marianao y Luciano de la Vega de Moreno donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva luego de que el viernes pasado por la noche sufriera un siniestro con su moto. Se trata de la segunda intervención que le practican: en la primera, le extirparon el bazo. En esta, repararon su parrilla costal.

En esta intervención participaron especialistas del hospital de Moreno junto con los del Estaban Echeverría -integrado en la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires. El ex participante de Gran Herman o tenía 8 costillas fracturadas luego de que impactara contra una camioneta. La operación fue pospuesta durante algunos días dado que Medina presentaba un cuadro febril.

Si bien fue anunciado un nuevo parte médico para las 18.00 horas, su ezmujer y madre de sus gemelas, Daniela Celis adelantó por Instagram que Thiago se encontraba bien y sin requerir medicación para equilibrar su presión.

Mientras tanto, familiares y amigos no se despegan de la sala de espera. Celis en tanto, pidió en redes sociales seguir con la cadena de oración y compartió imágenes junto a allegados como Nacho Castañares, también ex Gran Hermano.

En paralelo, los hermanos de Thiago remarcaron la necesidad de dadores de sangre. Sergio, el mayor, detalló que quienes quieran colaborar pueden acercarse al hospital de Moreno por la mañana para sumarse al banco que sostiene las transfusiones del joven.

Thiago había chocado con su moto contra una camioneta

El siniestro ocurrió el viernes 12 de septiembre en el partido de Moreno, cuando Medina conducía su moto y embistió a un vehículo. El impacto fue tan fuerte que debió ser trasladado de urgencia, con heridas que comprometieron especialmente la zona torácica.

El caso volvió a abrir el debate sobre la seguridad vial y el uso de motocicletas en el conurbano bonaerense, donde los siniestros de tránsito son moneda corriente.