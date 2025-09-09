La influencer venezolana Isabella Ladera responsabilizó al cantante Beéle por la filtración un video íntimo







La creadora de contenido de 25 años emitió un contundente comunicado en el que responsabiliza a su ex pareja.

La influencer se expresó en sus redes sobre la difusión del vídeo.

La influencer venezolana Isabella Ladera rompió el silencio luego de la filtración de un video íntimo junto al cantante colombiano Beéle.

En su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de seis millones de seguidores, la creadora de contenido de 25 años emitió un contundente comunicado en el que responsabiliza a su ex pareja por la difusión -sin consentimiento- del video, que provocó que su nombre sea tendencia en las redes sociales, acumulando un gran número de comentarios y abriendo un debate sobre la vulnerabilidad de la privacidad.

El mensaje de Isabella Ladera tras la filtración de su video intimo "Estoy profundamente devastada", expresó en Instagram. "Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido".

"Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de como enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa, y aún así, nunca dio un paso al frente para protegerme", agregó Ladera.

En su mensaje, Ladera parece apuntar contra el cantante, quien aún no reacciona a la filtración del video. "Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia". La influencer lamenta "recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio".

Ladera aseguró que no dejará que esto la destruya y que seguirá en pie, "por mí, por mi familia, y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista". Embed - Isabella Ladera on Instagram: "." View this post on Instagram A post shared by Isabella Ladera (@isabella.ladera) Isabella Ladera y Beéle se vieron en el ojo de la tormenta meses atrás tras las declaraciones de la influencer Camila Cara Rodríguez , exesposa del cantante y madre de sus hijos, quien lo acusó de serle infiel con Ladera. En entrevista con Los 40, Beéle afirmó: "sí, he sido infiel. Soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores".