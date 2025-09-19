Tras la polémica por el regreso de "Casados con Hijos", Darío Lopilato se reencontró con Érica Rivas: "Mi amor imposible"







Lopilato compartió una imagen del emotivo encuentro a través de sus redes sociales. La actriz protagonizó, en soledad, "Matate, amor" en el Teatro Dumont, dirigida por Marilú Marini.

Érica Rivas y Dario Lopilato y un reencuetro 20 años después de "Casados con Hijos".

Tras varios años Casados con Hijos tuvo un regreso triunfal en forma de obra de teatro en el verano de 2023. Por varios desacuerdos con el guion y la producción, Érica Rivas no volvió para interpretar a María Elena Fuseneco y se armó una gran polémica. El tiempo pasó y Darío Lopilato fue a verla al teatro, demostrando que entre ellos quedó una buena relación.

El mensaje de Darío Lopilato tras su reencuentro con Érica Rivas Darío Lopilato compartió una foto con Érica Rivas en Instagram y escribió: "Mi amor imposible… 20 años no son nada. ¡Qué lindo reencuentro!" Además, sumo dos imágenes de su paso por Casados con Hijos en la televisión. Su personaje, Coqui, estaba enamorado del que interpretaba la actriz, María Elena Fuseneco, y se lo demostraba efusivamente, algo que generaba escenas divertidas.

"Verte brillar arriba del escenario fue un placer", escribió Darío Lopilato. Érica Rivas protagonizó, en soledad, "Matate, amor" en el Teatro Dumont, dirigida por Marilú Marini. Enseguida, en redes sociales se generó una revolución de comentarios llenos de ternura y nostalgia para uno de los dúos más divertidos de la televisión en los últimos años.

Luego de que se confirmara que Érica Rivas no estaría en la versión teatral de Casados con Hijos, los protagonistas hablaron al respecto con los medios. Darío Lopilato, por su parte, expresó: "La verdad que no la extrañé a María Elena. No y sí pero fue una decisión personal, no sé si de ella o de la producción pero pasó de todo". Además, aclaró que no se buscó reemplazarla con Jorgelina Aruzzi, quien interpretó a una nueva esposa de Dardo, el marido de María Elena, interpretado por Marcelo de Bellis.

