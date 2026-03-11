SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de marzo 2026 - 20:44

Kate Winslet protagonizará la próxima película de "El Señor de los Anillos" dirigida por Andy Serkis

La actriz ganadora del Oscar se unirá a un elenco que incluye el regreso de Elijah Wood como Frodo Baggins, Ian McKellen como Gandalf y Serkis como Gollum.

La reconocida actriz se une al universo creado por Tolkien.

Getty Images

Según informa el portal Deadline, Serkis y Peter Jackson pasaron la mayor parte del año pasado persuadiendo a Winslet para que apareciera en la película, lo que significa trasladar a su familia a Nueva Zelanda para filmar sus escenas en la película desde fines de mayo hasta octubre.

La ganadora del Oscar, Winslet, se unirá a un elenco que incluye el regreso de Elijah Wood como Frodo Baggins, Ian McKellen como Gandalf y Serkis como Gollum, papeles con los que los tres han estado asociados desde que Jackson los dirigió en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo de 2001 y la serie posterior de El Señor de los Anillos y El Hobbit basadas en la célebre colección de J.R.R. Tolkien.

De qué tratará la nueva película de El Señor de los Anillos

La nueva película narra la peligrosa búsqueda de Aragorn para capturar a Gollum antes de que la criatura pueda revelar la ubicación del Anillo a Sauron. La historia, desarrollada en gran parte a partir de las notas a pie de página de Tolkien, se ambienta entre El Hobbit y La Comunidad del Anillo.

Serkis ha estado recientemente en Los Ángeles y Nueva Zelanda en la preproducción de la película, cuyo rodaje comienza en mayo con Serkis al frente de la dirección. La producción de Warner Bros. cuenta con el guion de Philippa Boyens, Fran Walsh, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou. Jackson, Boyens, Walsh y Zane Weiner son los productores.

