Los fans del mundo creado por J.R.R. Tolkien están de parabienes, a la recientes noticias sobre la próxima película de El Señor de los Anillos, ahora se suman novedades sobre la serie de Prime Video El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.
La tercera temporada de la serie "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" ya tiene fecha de estreno
La serie de Prime Video creada por JD Payne y Patrick McKay está a punto de dar un salto temporal bastante grande en la tercera temporada.
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Si bien se rumoreaba que la próxima entrega del gran éxito de Amazon creado por JD Payne y Patrick McKay llegaría en 2027, ahora, el portal The Hollywood Reporter asegura que la serie llegará a finales de este 2026.
La serie, un enorme éxito para la plataforma de streaming con alrededor de 170 millones de espectadores en todo el mundo y un importante motor de las suscripciones a Prime, está a punto de dar un salto temporal bastante grande en la tercera temporada.
De qué trata la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder
La sinopsis oficial dice: “Avanzamos varios años desde los acontecimientos de la segunda temporada, y la tercera se desarrolla en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra y conquistar finalmente toda la Tierra Media”.
La Guerra de los Elfos tiene lugar antes del enfrentamiento que se muestra en el prólogo de las películas de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, conocido como la Guerra de la Última Alianza.
El reparto de Los Anillos de Poder incluye a Charlie Vickers como Sauron, Morfydd Clark como Galadriel y Robert Aramayo como Elrond. Entre los nuevos fichajes anunciados recientemente se encuentran Jamie Campbell Bower de Stranger Things, Eddie Marsan de Ray Donovan, así como Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young, cuyos papeles exactos aún se desconocen.
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