Elijah Wood habló sobre el futuro de El Señor de los Anillos y que nadie más será Frodo mientras él esté "vivo y pueda"

Elijah Wood reveló su esperanza de que nadie más interprete el papel de Frodo Baggins mientras esté "vivo y capaz". El actor interpretó al hobbit en la trilogía El Señor de los Anillos de Peter Jackson , también repitió el papel en El Hobbit: Un viaje inesperado , y se rumorea que repetirá el papel para la nueva película La caza de Gollum .

Ambientada entre los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos, la nueva película dirigida por Andy Serkis se centrará en la búsqueda de un Aragorn más joven de la criatura titular para evitar que la ubicación del Anillo Único llegue al villano Sauron.

Ian McKellen previamente insinuó que regresaría como Gandalf, mientras que también surgieron rumores sobre la participación de Wood.

Insinuando con fuerza su aparición, el actor de Frodo declaró al portal The Times: "No se ha anunciado oficialmente, pero en una convención el pasado agosto, Ian dejó escapar un secreto. Así que hay muchas posibilidades. No puedo decir nada oficialmente hasta que se anuncie, pero sí diré que estoy entusiasmado con la perspectiva de otra película ".

"Siempre es un poco estresante cuando la gente habla de nuevas películas para un mundo como la Tierra Media. Todos se muestran un poco protectores y esperan que conserve su integridad, pero esta historia es divertida y emocionante. Hay una auténtica sensación de reencuentro con la banda".

"Estoy emocionado", agregó, antes de responderle a McKellen diciendo que no permitiría que otro actor interpretara a Gandalf.

"Bueno, no, y lo entiendo perfectamente", dijo Wood. "Ciertamente, no querría que nadie más interpretara a Frodo mientras yo esté vivo y pueda. Y también entiendo lo divertido que será cuando estés en el cine y veas el sombrero girar y sea Gandalf. Porque también soy fan y estoy emocionado por ver cómo se desarrolla todo".

Orlando Bloom y la chance de regresar como Legolas

No son los únicos miembros del elenco original de El Señor de los Anillos que expresaron su desaprobación de que otro actor asuma sus papeles; Orlando Bloom dijo el año pasado que "odiaría" ver a otra estrella como Legolas.

"Oye, no me gustaría ver a nadie más interpretar a Legolas, ¿sabes?", le dijo al portal Today. "¿Qué van a hacer? ¿Van a poner a alguien más como Legolas? ¡Con la IA, hoy en día pueden hacer de todo!".

Mientras tanto, el año pasado se informó que el papel de Aragorn sería reemplazado en La caza de Gollum, y que Viggo Mortensen no regresaría después de que se descartara la tecnología de reenvejecimiento.

La película, que se estrenará en Navidad de 2027, verá a Serkis regresar como Gollum además de dirigir, mientras que los escritores de la trilogía original, Fran Walsh y Philippa Boyens, escribirán el guión con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, y Jackson está a bordo como productor.