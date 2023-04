Kim Kardashian se une a la temporada 12 de American Horror Story

American Horror Story temporada 12

No se revelaron otros detalles sobre el personaje de Kardashian, la magnitud de su papel o el tema de la temporada en su publicación.

Kardashian ha sido una estrella de la televisión durante más de 15 años, protagonizando "Keeping Up With the Kardashians" de E! y ahora "The Kardashians" de Hulu, pero rara vez se ha sumergido en el mundo de la actuación.

Tiene una serie de créditos de animación de actuación de voz y se ha interpretado a sí misma con cameos en comedias que van desde "How I Met Your Mother" hasta "30 Rock" y "2 Broke Girls" y, más recientemente, "Ocean's 8". Pero ha tenido un puñado de papeles secundarios de actuación: en 2008, formó parte de la película de comedia de parodia, "Disaster Movie"; en 2009, reservó un episodio de “CSI: NY”; y en 2012 apareció en cuatro episodios de “Drop Dead Diva”. No ha actuado en más de una década y "American Horror Story" será sin duda su papel más destacado hasta la fecha.