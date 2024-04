Kiss vendió su catálogo musical, su marca y la propiedad intelectual

Kiss, una banda que no paró de sembrar el éxito.

Los términos financieros de la transacción no han sido revelados y los miembros de la banda continuarán desempeñando un papel activo en el desarrollo de próximos proyectos.

Ya se están trabajando en planes para una película biográfica, un espectáculo de avatares y una experiencia con el tema de Kiss.

El show de avatares de Kiss

La noticia de que se está trabajando en un show de avatares llega después de que Kiss hiciera una vista previa del proyecto en el show final de su gira de despedida en el Madison Square Garden en diciembre pasado, cuando los avatares de los miembros cerraron la noche con una interpretación de "God Gave Rock And Roll To You".

Poco después, Gene Simmons confirmó que los avatares virtuales de la banda “mejorarán” y reveló que se estaban invirtiendo “unos 200 millones” de dólares en la tecnología.