La actriz Paloma Contreras dirige la obra “Wellness” en el teatro El Grito

Contreras propone una historia que transcurre en un centro de estética, Wellness, durante un diluvio en la ciudad. La recepcionista del lugar desaparece y la cosmetóloga, la dueña y su socia y una de sus clientas famosas quedarán a la deriva y tanto ellas como el lugar serán el blanco de atención.

En ese derrotero formulado en clave de humor, los personajes transitan por distintas situaciones a partir de la misteriosa desaparición. A la dueña no le cierran las cuentas del lugar, su socia no puede lidiar con su orfandad, la clienta manifiesta una incomodidad con su reconocimiento y la cosmetóloga ya no puede soñar.

El espectáculo, que se presenta en la sala ubicada en Costa Rica 5459, cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, Proteatro y Mecenazgo Cultural.