La comedia oscura y retorcida que se volvió furor en HBO Max: de qué trata y por qué tenes que verla ya

Una producción premiada conquistó al público gracias a una propuesta poco convencional, cargada de humor incómodo y situaciones inesperadas.

La película combina drama y comedia negra para contar una historia marcada por el duelo, la amistad y los secretos inesperados.

Las plataformas de streaming suelen convertirse en una segunda oportunidad para películas que pasaron desapercibidas durante su estreno. Esta obra de HBO Max construye una experiencia particular: puede generar risas, incomodidad y hasta cierta tristeza en cuestión de minutos.

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"La mitad que falta" (Twinless) es una película independiente que logró destacarse en festivales internacionales y que, tras desembarcar en HBO Max, empezó a ganar notoriedad entre quienes buscan historias diferentes a las producciones más comerciales.

De qué trata La mitad que falta

La historia gira en torno a Roman y Dennis, dos hombres que atraviesan una situación muy particular: ambos perdieron a sus hermanos gemelos. El duelo los lleva a participar en un grupo de apoyo para personas que atraviesan experiencias similares.

Lo que comienza como una relación basada en el acompañamiento emocional pronto se transforma en algo mucho más complejo. A medida que los protagonistas estrechan su vínculo, salen a la luz secretos, conflictos internos y comportamientos difíciles de anticipar.

Twinless (1) HBO Max

La película explora temas como la identidad, la dependencia emocional y la forma en que las personas enfrentan la pérdida. En ese vínculo atravesado por el duelo, la película juega con la identidad y la dependencia emocional, mostrando cómo una pérdida puede reconfigurar la vida de maneras difíciles de anticipar.

HBO Max: tráiler de La mitad que falta

Embed - La Mitad Que Falta | Tráiler

HBO Max: elenco de La mitad que falta