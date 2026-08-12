Gran avance en la salud: la ambulancia solar creada para atender emergencias en zonas aisladas

Este nuevo vehículo está pensado para ayudar a las personas que viven en zonas alejadas de hospitales o clínicas, sin depender de una red eléctrica o servicios para recarga de combustibles.

Una ambulancia puede quedar muy limitada cuando faltan combustible, electricidad o no hay caminos en buenas condiciones. Ese problema afecta a millones de personas que viven lejos de centros de salud y obliga a pensar alternativas capaces de trabajar durante horas sin depender de los servicios que normalmente tienen cerca.

Stella Juva nació con esa idea. Es una ambulancia preparada para circular por lugares difíciles y llevar atención médica a los lugares donde trasladar rápidamente a un paciente hasta un hospital no siempre es una opción.

Stella Juva es una ambulancia que funciona con energía solar gracias a los paneles instalados en el techo. Fue desarrollada para llevar atención médica a lugares donde hay caminos en mal estado y dificultades para acceder a electricidad o combustible, una situación que afecta a cerca de 1.000 millones de personas en el mundo.

El vehículo no está pensado para ser comercializado y los planos para crearlo son de acceso público.

A diferencia de una unidad destinada principalmente al traslado de pacientes, su interior está preparado para trabajar como una clínica móvil . Puede llegar con personal y equipos médicos, realizar estudios y atender distintas situaciones sin depender de una conexión eléctrica en el lugar.

La electricidad obtenida de los paneles mueve el vehículo y también alimenta la cabina . La energía queda almacenada en una batería de 50 kWh , con capacidad suficiente para mantener los equipos funcionando durante la noche o después de períodos prolongados sin sol.

El proyecto fue desarrollado por 23 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Países Bajos. Durante agosto, Stella Juva será llevada a Kenia para realizar pruebas de campo junto con Amref Health Africa. Por ahora sigue siendo un desarrollo universitario y sus planos de ingeniería son de código abierto.

Sus características y funciones claves

El techo utiliza células solares de alta eficiencia capaces de seguir captando energía cuando hay nubosidad parcial. Su construcción también busca reducir el desgaste y la aparición de pequeñas grietas provocadas por las vibraciones durante los recorridos por terrenos difíciles.

La batería alimenta por separado el sistema que mueve la ambulancia y los aparatos de la cabina. Si la carga ya no alcanza para continuar circulando, la energía restante se reserva para mantener encendido el equipamiento médico.

El chasis y la carrocería están fabricados con materiales de fibra de carbono y el peso total es de 1.350 kilos. Una ambulancia común en servicio suele ubicarse entre los 3.500 y los 6.350 kilos. Stella Juva puede recorrer hasta 715 kilómetros durante un día soleado y alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h.

La cabina está climatizada y cuenta con rayos X, ecógrafo, pruebas rápidas de malaria y desfibriladores externos automáticos. Entre los usos mencionados para esos equipos aparecen la detección de tuberculosis y los controles prenatales. También dispone de refrigeración para conservar vacunas y medicamentos cuando las temperaturas exteriores son muy altas.