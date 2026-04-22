La Feria del Libro 2026 tendrá por primera vez shows en vivo

El evento cumple 50 años y se realizará del jueves 23 de abril al lunes 11 de mayo en el predio de La Rural.

La edición 2026 de la Feria del Libro suma recitales y espectáculos nocturnos en la Pista Central.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires llega a su edición 2026 con un gran cambio: por primera vez sumará shows en vivo como parte central de la programación.

El evento cumple 50 años y, bajo el lema "La Feria de siempre, como nunca la viste" , apunta a ampliar su alcance más allá del público habitual del mundo editorial.

El cronograma incluirá recitales, streaming, espacios interactivos, invitados internacionales , actividades especiales y la participación de Perú como país invitado de honor. A continuación, conocé los detalles.

Cuándo empieza la Feria del Libro 2026

La edición 2026 comenzará el jueves 23 de abril y se extenderá hasta el 11 de mayo. Durante ese período, el predio de La Rural abrirá sus puertas de lunes a viernes de 14 a 22, mientras que los fines de semana y feriados funcionará desde las 13 hasta las 22.

La inauguración oficial será el 23 de abril a las 18, con un acto que marcará el inicio formal de la Feria. En esta oportunidad, el discurso inaugural adoptará un formato de diálogo entre tres escritoras argentinas: Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, con la moderación de María O'Donnell.

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En cuanto a las entradas, habrá distintas modalidades. El ingreso general tendrá un costo diferenciado: de lunes a jueves será de $8.000, mientras que viernes, fines de semana y feriados tendrá un valor de $12.000.

Cada ticket incluye un chequelibro de $12.000 que podrás utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria, y cupones por el valor del abono que adquiriste habilitados en todos los stands de libros del evento. Para más información, visitá el sitio web oficial (https://www.feriadellibro.ar/).

También habrá acceso gratuito en determinados casos. De lunes a jueves, a partir de las 20, se podrá ingresar sin cargo (excepto el jueves 23 de abril y el lunes 11 de mayo).

Además, no pagan entrada menores de 12 años acompañados de un mayor, docentes con acreditación (recibo de sueldo o comprobante), personas con discapacidad (que lleven el certificado), delegaciones escolares registradas y quienes lleven la tarjeta o app del "Pase Cultural".

Por otro lado, estudiantes, jubilados y pensionados podrán entrar sin costo de lunes a viernes (con excepción de feriados), presentando la documentación correspondiente directamente en el ingreso.

No será necesario realizar trámites previos online para estos beneficios: el acceso se gestiona en el momento.

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Shows en vivo, la novedad de la Feria del Libro

La gran incorporación de esta edición será la programación estable de música y shows dentro del predio. Por primera vez, la Pista Central se transformará en un espacio pensado para espectáculos nocturnos, con una estructura montada especialmente para recitales y transmisiones.

Habrá eventos organizados por radios y plataformas como Urbana Play, Rock n' Pop y Radio con Vos. Las frecuencias llevarán sus programas al predio con público en vivo y entrevistas.

También se destacan jornadas específicas como festivales temáticos y celebraciones, entre ellas una por el aniversario de Futurock el sábado 9 de mayo y cierres con DJs, bandas y formatos híbridos.

Dentro del cronograma, ya hay algunos artistas confirmados: el martes 28 estarán Paula Maffía y Lucy Patané; el jueves 30, Violentango y La Fernández Fierro; el lunes 4, Nikko; el martes 5, Fantasmagoria y Richard Coleman; el jueves 7, Kumbia Queers, Barby Recanati y Paula Trama; y el domingo 10 culminará con Blender, Blanca Paloma y Fiesta Polenta.

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Otras actividades de la nueva edición

La Feria Internacional del Libro trae una programación amplia que combina literatura, arte, memoria, formación y experiencias interactivas a lo largo de todo el predio de La Rural.

Uno de los ejes más destacados será el Festival de Poesía, que se realizará del 24 al 26 de abril y estará dedicado a la memoria de Jorge Aulicino y Daniel Samoilovich. Participarán autores internacionales y locales, con lecturas, cruces entre lenguas y estilos, y un cierre a cargo de Adriana Calcanhotto.

Entre el 1 y el 3 de mayo tendrá lugar el Encuentro Internacional de Narración Oral, un espacio centrado en el arte de contar historias en vivo.

Durante tres jornadas habrá espectáculos, talleres, mesas de debate y una maratón de cuentos, con invitados de distintos países y actividades orientadas tanto a profesionales como al público general.

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El 28 de abril a las 19 se realizará la tradicional Maratón de Lectura, que en esta edición estará atravesada por un eje de memoria: a 50 años de la última dictadura cívico-militar, se leerán fragmentos de obras censuradas durante este período, con la participación de escritores, actores y periodistas.

También habrá espacio para premiaciones. El 24 de abril se anunciará el Premio de la Crítica al mejor libro del año, mientras que el 28 se entregará el Premio Isay Klasse vinculado a educación. A su vez, el 10 de mayo se conocerá al ganador del concurso de libro de cuentos inéditos, en una ceremonia abierta al público.

Otra cita específica será la Jornada de Microficción, el 7 de mayo, con mesas de lectura y participación de autores especializados en textos breves, tanto de Argentina como del país invitado.

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A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, se montará un espacio inmersivo con un laberinto interactivo que recrea su universo literario, acompañado por material audiovisual y una muestra dedicada a su obra.

A esto se suma "50 escritores por 50 fotógrafos", una exposición que recorre a escritores argentinos fallecidos entre 1975 y 2025.

El nuevo Pabellón 8 será otro de los grandes focos de atracción, con más de 2.700 metros cuadrados, Allí habrá exposiciones como “Censura Planificada”, centrada en libros prohibidos, y homenajes a autores como Roberto Fontanarrosa.

También se incluirán muestras internacionales, como una dedicada a Carlo Collodi, y se mantendrán los clásicos: presentaciones de libros, firmas de autores y encuentros con figuras. Entre los invitados más destacados figuran Mo Yan y J. M. Coetzee, ganadores del premio Nobel de Literatura.

La programación incluye también el Debate de cierre, previsto para el 10 de mayo, que abordará un tema central de actualidad: el impacto de la inteligencia artificial en la identidad. Participarán figuras como Darío Sztajnszrajber, Lucía Puenzo y Tomás Balmaceda, en un intercambio abierto al público.

La Zona Streaming volverá a tener protagonismo en el Pabellón Amarillo. Estarán los programas especiales de la Feria: Osvaldo Quiroga, Hinde Pomeraniec, Conecta Estudio (de Secretaria de Extensión y Bienestar Estudiantil del Ciclo Básico Común -UBA), Locufre (primera transmisión en Lengua de Señas accesible para oyentes), APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), Mamás felices, entre otros.

También habrá un sector dedicado al deporte: "El espacio del hincha". La señal DSPORTS trae experiencias vinculadas al fútbol, transmisiones, muestras históricas y actividades interactivas para ir palpitando el Mundial 2026.