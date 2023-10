La fortísima declaración de Cristian Castro al asumir el paso de los años

"Todos los varones nos empezamos a ver como alguna tía" , expresó con singular filosofía Cristian , afrontando los comentarios en las redes sociales, donde le "imputaron" que ya no mostraba las facciones de su juventud.

image.png

Cristian Castro, sin complejos con su cuerpo

Cristian ha demostrado no tener complejos sobre su cuerpo y en algunas ocasiones se ha despojado de su camisa para dejar ver su torso, siendo la más reciente ocasión un concierto del dúo argentino Miranda!, donde participó en la canción Prisionero.

Pero, dado que cuenta con una figura "robusta" actualmente, recibió algunas críticas en las redes sociales por estar “pasado de peso”, aunque lejos de acomplejarse, dijo que lo importante es que “tenemos que estar a gusto”.

“Quieren que sea siempre guapo. Siempre la gente te quiere guapo. Ponete guapo, y vos eras muy guapo y por qué no querés ser guapo, y que vos eras tan lindo mirá esta foto. Tenes que enflacar. Te pido que dejés de comer harinas, porque se te está cayendo la papada y tenés esta panza”, dijo en una entrevista con Caja Negra, de Filo News, impostando el acento argentino.

En relación a su rostro, el vocalista de Nunca voy a olvidarte mencionó que la edad es un factor que no perdona el paso del tiempo, por lo que está consciente de que sus facciones se han ido modificando.

“Cuando ya empiezas a crecer, te empezarás a ver como tu tía. Todos los varones nos empezamos a ver como alguna tía, como una señora… Yo de pronto me veo al espejo y digo: ‘¡Uy, soy una señora!’ Ni siquiera soy un señor, soy una señora”, dijo el cantante con sentido del humor.

“Estoy acá hace tiempo, ¿viste? Me quedé en aquel programa de Marcelo (Tineli) y ya me fui quedando. Estoy enamorado de ustedes hace muchos años. Hablo tipo argentino, se me critica, ¿viste? Soy un mexicano, lo saben ustedes, pero la verdad que muy argentinizado”, parodió con humor.