Tragedia en Suiza: qué se sabe hasta ahora del incendio en Crans-Montana durante una fiesta de Año Nuevo

Se estima que el incendio provocó al menos 40 muertes y dejó a 100 personas heridas. Cancillería confirmó que hasta el momento no hubo víctimas argentinas.

Una celebración de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana , en Suiza , terminó en tragedia cuando un incendio devastador arrasó un bar en la madrugada del 1 de enero de 2026 , dejando decenas de personas muertas y alrededor de un centenar de heridos , muchos de ellos en estado grave.

El siniestro se produjo en el bar y lounge Le Constellation , un local popular entre jóvenes y turistas que celebraban la llegada del nuevo año con música y bebidas. Las autoridades cantonales informaron que alrededor de 01:30 de la mañana (hora local) se desató el fuego, que habría sido precedido por una explosión de origen aún no confirmado y que se propagó con rapidez dentro del establecimiento mientras había más de 100 personas adentro.

“A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente , así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido ”, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler . Por otra parte, medios reportaron “alrededor de 40 muertos y 100 heridos ”.

Aunque la causa precisa del fuego aún no fue confirmada por los investigadores, las autoridades han descartado un atentado y trabajan bajo la hipótesis de que el incendio fue accidental. El local, que contaba con múltiples ambientes cerrados y acceso restringido, habría facilitado la rápida propagación de las llamas y el humo.

Algunas investigaciones preliminares y testimonios de sobrevivientes sugieren que una vela o una bengala levantada dentro del bar pudo haber encendido materiales inflamables en el techo , desencadenando el fuego que se tornó incontrolable en cuestión de segundos. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente ese detalle ni otros posibles orígenes.

Respuesta oficial y conmoción nacional

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó el suceso como un acontecimiento que ha conmocionado “a todo el país y más allá”, y se reportó en la zona del siniestro. Las autoridades han habilitado líneas de atención para familiares y están centrando esfuerzos en la identificación de las víctimas y el apoyo a los sobrevivientes.

Los testimonios de los sobrevivientes

"Una catástrofe sin precedentes". Así calificaron los ciudadanos locales el trágico incendio en un bar de Crans-Montana, Suiza, que durante el festejo por Año Nuevo dejó alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos, aunque el número oficial de las víctimas aún no fue informado por las autoridades.

Los sobrevivientes brindaron más información con respecto al origen del fuego y a la desesperante situación que provocó después. Emma y Albane, dos jóvenes francesas que pudieron escapar del lugar tras romper una ventana, aseguraron que “había pánico absoluto” y que “todos gritaban”. Además, remarcaron que la puerta de salida del bar era muy pequeña para la cantidad de personas que quería escapar del fuego, lo que generó aún más caos.

Entre los jóvenes coincidieron que el fuego empezó después de que una de las camareras colocara una bengala de cumpleaños sobre una botella. Así lo explica Victoria, otra sobreviviente francesa, publicado por el medio Blick: “Una bengala colocada en una botella de espumante prendió fuego el techo cuando una mujer, que estaba subida a los hombros de otra persona, levantó la botella demasiado alto”. Según ella, las llamas se propagaron "a una velocidad vertiginosa".

Otro joven que estaba en la zona contó que salía un humo negro y denso del bar, que había personas en llamas que gritaban y otras que estaban desmayadas o muertas en el piso. “Todo era pánico. Gente traumatizada, llorando, deambulando por la calle. Una escena surrealista”, relató una adolescente.

Los videos de la tragedia en un centro de esquí de Suiza en Año Nuevo

Hasta el momento no hay víctimas argentinas en el incendio de Año Nuevo en Suiza

Las autoridades argentinas aseguraron que, por ahora, no hay ciudadanos argentinos afectados por el incendio ocurrido en Crans-Montana. La información fue confirmada a este medio por fuentes oficiales de la Cancillería, que indicaron que no se registraron heridos ni fallecidos de nacionalidad argentina