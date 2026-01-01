Maxi López y Daniela Christiansson celebraron la llegada de su segundo hijo + Seguir en









El exfutbolista y la modelo sueca anunciaron en redes sociales el nacimiento de Lando, ocurrido el 31 de diciembre en Ginebra, y compartieron imágenes íntimas del nuevo integrante de la familia.

Maxi López recibió a su quinto hijo Lando.

Maxi López y su esposa, Daniela Christiansson, comenzaron el 2026 con una noticia feliz: el nacimiento de Lando López, su segundo hijo en común. El bebé llegó al mundo el 31 de diciembre de 2025 en la ciudad de Ginebra, Suiza, y fue presentado públicamente a través de emotivas publicaciones en redes sociales.

El primero en dar a conocer la novedad fue el exjugador de River Plate, quien compartió una imagen sosteniendo a su quinto hijo en brazos. En el mensaje que acompañó la foto, expresó su gratitud por el año que terminaba y celebró la ampliación de la familia, destacando la importancia de sus hijos y los nuevos desafíos personales y profesionales que atraviesa.

Ante la gran cantidad de mensajes recibidos, López explicó en sus historias de Instagram que se tomaría unos días alejados de las redes para dedicarse de lleno a su familia. Agradeció el cariño recibido y adelantó que se avecina un año cargado de proyectos, con la posibilidad de regresar al país en el corto plazo.

lando ii Por su parte, Daniela Christiansson también compartió una serie de imágenes del nacimiento de Lando. En la publicación se pudo ver el primer contacto con su hijo, la emoción de Maxi López al conocerlo, el encuentro con su hermana mayor Elle y una postal familiar que retrata el nuevo comienzo. “No podría imaginar una mejor forma de cerrar y empezar el año”, escribió la modelo, agradecida y emocionada.

La llegada del bebé también fue celebrada por Valentino, el hijo mayor de López, quien desde la Argentina expresó su alegría y entusiasmo por conocer al nuevo integrante de la familia.

lando El mensaje de Wanda Nara tras el nacimiento de Lando Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de Wanda Nara, exesposa de Maxi López y madre de tres de sus hijos, quien eligió saludar públicamente al recién nacido a través de sus redes sociales. “Bienvenido a la familia, Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina”, escribió la empresaria, en un gesto que rápidamente fue destacado por los seguidores de la pareja. El saludo no pasó inadvertido para Daniela Christiansson, quien respondió con un corazón, un intercambio que fue interpretado como una señal de respeto y buena sintonía entre ambas. El cruce de mensajes terminó de confirmar el clima de armonía familiar que rodeó la llegada del bebé y que fue celebrado por los seguidores de todos los protagonistas.